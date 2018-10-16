Подарочные экземпляры монет решил выпустить Нацбанк Молдовы

Национальный банк Молдовы решил выпустить монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 леев в подарочных наборах.

Интересна аргументация НБМ, что выпуск производится на основании многочисленных просьб представителей госучреждений, коммерческих организаций, туристических агентств и граждан.

За изучением спроса НБМ обратился ко всем заинтересованным сторонам и призвал выслать до 31 октября на электронный адрес operatiuni.numerar@bnm.md письмо с указанием необходимого количества наборов.

Внимание! Подарочные наборы монет смогут приобрести лишь государственные учреждения. Остальные желающие смогут обращаться в коммерческие банки, которые будут устанавливать свои цены.

Монеты изготовлены из сплава стали с покрытием из никеля и латуни. Каждая имеет оригинальный рисунок, различный диаметр и вес. С целью защиты монет от подделки в верхней части на свободном поле - монограмма из заглавных букв R и M в скрытом изображении, которые поочередно видны при наклоне реверса монеты влево-вправо. Кроме того, на поверхности цифры монеты размещена микрогравюра с надписью BNM.

Напоминаем, что монеты достоинством 1 и 2 лея уже несколько месяцев находятся в обращении наравне с бумажными купюрами, а 5 и 10 леев будут введены в обращение уже до конца года.