Вячеслав Ионица: «Государство отбирает у каждого из нас 70 из 100 лей, в этом году мы заплатим по 25 тысяч лей налогов»

Из 3,55 миллиона жителей Молдовы 18 процентов – дети и студенты, 22 процента – пенсионеры. Из 20 процентов работающих половина - государственные служащие. Более двух третей - 72,6 процента - живут в районах и в автономии. Из них официально работают и получают зарплату 12,7 процента (326,3 тысячи), то есть работают 13 из ста. В четырех районах работают только 10 процентов живущих там граждан. В Кишиневе из 820 тысяч жителей работают 42 процента.

При такой занятости молдавские власти формируют бюджет государства за счет налогов с потребления. О том, как это происходит в стране в целом и в отдельных селах, «Молдавским ведомостям» рассказал Вячеслав Ионицэ, эксперт IDIS «Viitorul».

В Молдове реально живет 2,2 миллиона граждан, 600 тысяч работают официально

- Статистика у нас, к сожалению, не совсем точная наука. По другим данным статистики в Молдове населения примерно 2,9 миллиона. Реально - примерно 2,2-2,3 миллиона.

Людей, работающих за границей больше, чем тех, кто работает в стране.

По статистике на различных работах в Молдове занято примерно 1,2 миллиона. Есть и другие цифры: 600 тысяч работают официально, из них 500 тысяч получают зарплату. Разница между этими цифрами - 20 процентов, это люди, которые находятся в официальных отпусках.

250 тысяч работающих – бюджетники. С учетом работников госпредприятий и предприятий, которые регулируются государством, это количество возрастает до 70 процентов от числа всех, кто официально работает, кто под колпаком государства. Остальные – работники реального сектора. Ни одна страна ни в Европе, ни в СНГ не имеет таких высоких показателей работающих на государство, ни Белоруссия, ни Россия.

В странах Европы количество бюджетников приближается к 20 процентам, а 80 процентов – работники реального сектора.

Самой большой проблемой власти стало наполнение бюджета социального страхования

- Проблема двусторонняя. С одной стороны, не платят налоги с зарплат в конвертах. С другой стороны, не платят граждане, которые работают в неформальной экономике. В итоге эти люди лишены права на достойную пенсию, которая у нас составляет примерно 42 процента от средней зарплаты. Сегодня пенсионеры в среднем получают в два раза меньше. Как можно говорить о достойной жизни? Но государство не может повысить среднюю пенсию – мало работников.

Исследование, которое провел наш институт, показало: меры, принятые правительством в течение года, не привели к ожидаемым результатам, доля получающих зарплату в конверте не уменьшилась.

Проблема перешла в другую плоскость. Тех, кто частично получает зарплату в конвертах, немного, примерно 40 тысяч. Но еще около 100 тысяч получают всю зарплату в конвертах. К этим людям не относятся сезонные работники. Основные отрасли, где такое происходит, строительство и транспорт.

В последнее время до 80 процентов квартир сдают без отделки, так вот, за отделочные работы берутся работники неформального сектора. Нет ни одного зарегистрированного в налоговой инспекции контракта на выполнение таких работ.

Другая отрасль, где большую часть работ выполняют неформально, – транспортная. Перевозка людей за границу – зона черного нала и коррупции, налогов оттуда не поступает.

Цель запрета патентов – принудить платить в соцфонд и медфонды

- Большой проблемой власти остаются еще примерно 500 тысяч работающих, которые находятся за гранью формальной экономики, занимаются продажами и не платят налоги.

Для этого государство законодательно внедряет такую форму формального трудоустройства как авторизированное физическое лицо, для физических лиц, которые занимаются продажей конечного продукта другим физическим лицам. Например, кто-то выращивает клубнику и продает ее сам. Чтобы делать это законно, он должен подать заявление, приобрести кассовый аппарат (стоимость которого ему вернут, уменьшив налоги) и выдавать чеки покупателям. Налог с операционной деятельности - три процента, это очень много (в Румынии – два процента, для такой деятельности и это много). Цель этого закона - включить граждан в формальную экономику и принудить платить в соцфонд и медфонды. Государство гарантирует медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение. Но было бы реально не облагать налогом доход от такой деятельности и надеяться, что хотя бы 100 тысяч граждан пожелают включиться в официальный сектор экономики.

Другую реформу власть предприняла в секторе сезонного трудоустройства. Закон карательный, жесткий, он предполагает, что работодатель несет ответственность за соблюдение регистра наемных работников, который сам составляет. По моему мнению, это больше социальный вопрос, и государство не сможет на этом много заработать.

Молдаванину, родившемуся в одном селе, не повезло в 25 раз больше, чем молдаванину, родившемуся в другом селе

- В районах Кэлэраш, Ниспорень и Теленешть лишь 10 процентов работают. Но и эти данные не дают всей картины. Скорее всего, из 10 процентов работающих 90 процентов – бюджетники. То есть работают только государственные органы!

В прошлом году IDIS «Viitorul» провел исследование «Региональный дисбаланс». За основу взяты не доходы - там беда, а расходы.

Выделив из местных расходов выплаты на образование, потому что их направляет госбюджет, мы увидели: расходы на одного человека в самых бедных селах в 25 раз меньше, чем в самых богатых. Кто-то говорит, что ему не повезло родиться в Молдове, лучше бы ему родиться в Германии. Но исследование показало, что молдаванину, родившемуся в одном селе, не повезло в 25 раз больше, чем молдаванину, родившемуся в другом селе. Дискриминация между жителями разных сел в Молдове намного больше, чем между жителями Молдовы и Германии.

Ситуация привела к огромной миграции внутри самой страны. Любой гражданин, даже не экономист, понимает: в Кишиневе другие дороги, другое медобслуживание, другой уровень образования и вообще все другое. Очевидно, что расходы бюджета на одного жителя столицы намного больше, чем на одного сельчанина.

Бюджет базируется на налогах от потребления

- Система налогов в Молдове не базируется на прямых налогах с населения, как в других странах. Например, в США она стоит на двух фундаментальных налогах: на имущество и на доход.

Из наших доходов в бюджет, который в текущем году составит 55 миллиардов лей, налог на имущество составит 200 миллионов лей, 0,36 процента. Поэтому государство не волнует этот доход, он не основной при формировании бюджета.

Государство ловит граждан на другом. В 2006-2007 годах доходы в бюджет взрывались - таких темпов роста не было нигде в мире. Рост был за счет НДС и акцизов, то есть за счет потребления. Эти налоги направляются в национальный бюджет. А вот налоги от деятельности крупнейших предприятий частично направляются в бюджет Кишинева, где «прописано» головное предприятие. Поэтому бюджет столицы во много раз превосходит бюджеты других городов.

Патент как легальный способ уклонения от уплаты налогов

- Патент играет положительную роль для ремесленника, ему не нужно вести бухучет. Но у нас ремесел нет, по патенту работали продавцы товаров и услуг. Более того, «умные» фирмы построили бизнес на основе патента: огромные запасы промышленных и продовольственных товаров, например, цветов продавались по ценам торговых предприятий без учета реализованных объемов и уплаты налогов. Патент стал легальным способом уклонения от уплаты налогов, все шло в карманы организаторов бизнеса.

Каждая молдавская семья из 2,4 человека выплатит государству 60 тысяч лей

- При государственном бюджете в 55 миллиардов лей, при численности населения в 2,2 миллиона жителей каждый из нас выплатит государству 25 тысяч лей. Каждая семья при средней ее численности в 2,4 человека выплатит 60 тысяч лей налогов. Это НДС, акцизы, налоги в социальный и медицинский фонды и т.п.. Я провел расчеты и выяснил, что у гражданина на руках остается 30 лей из каждых 100. Да, государство предоставляет нам какие-то услуги, но надо помнить: все они оплачены нами.

Молдова превратилась в спальную страну – где-то за границей наши люди зарабатывают, но оставшиеся в Молдове только потребляют. В текущем году, быть может, впервые с 2004 года, объем переводов из-за рубежа будет меньше фонда заработной платы.

Записала Марина ТИМОТИНА