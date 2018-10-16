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Политика
Мнение: Изменение Конституции РМ повысило бы уровень ответственности европейских чиновников
16.10.2018

Ввод европейской интеграции в Конституцию Республики Молдова сделал бы необратимым европейский курс страны и повысил бы уровень ответственности европейских чиновников. Таково мнение журналиста Виктора Никитуша. 

В своем блоге он отмечает, что «это словосочетание в Конституции придало бы политической корректности резолюциям ЕС в адрес Молдовы, в отличие от той, что была принята 9 октября 2018 года, в которой сказано, что в Молдове нет европейской интеграции».

«В чем причина отказа проевропейских ЛП и ЛДПМ  проголосовать за этот проект ДПМ? Первое что приходит на ум, что эти партии уже приступили к предвыборной кампании, и поставили свои узкие партийные интересы выше национальных. Также причиной может быть и то, что их проект с вводом второго тура в одномандатных округах не был поддержан», – утверждает журналист.

Кроме того, журналист считает, что, «помимо партийных и избирательных соображений, есть еще одна причина, по которой либералы и либерал-демократы не поддержали ДПМ».  «Я имею в виду внешний фактор, поддержку этих трех партий международными политическими силами. Либералы и либерал-демократы входят в состав самой влиятельной на данный момент политической семьи в ЕС, и судя по всему, Брюссель запретил им вступать в альянс с демократами, которых поддерживает европейская оппозиция», – утверждает Виктор Никитуш.

Кристина Пендя


 
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