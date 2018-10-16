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Общество
Жители столицы хотят видеть в центре города искусственную ёлку
16.10.2018

Большинство кишиневцев считают, что в зимние праздники центр столицы должна украсить искусственная елка. По итогам интернет-опроса, проведенного мэрией, такого мнения придерживаются 87% респондентов.

"Мы учтем результат опроса. Это - один из инструментов укрепления доверия и диалога с кишиневцами", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Опрос проводили в фейсбуке в течение месяца. В нем приняли участие три тысячи шестьсот респондентов.

"Надо заботиться об окружающей среде, о деревьях. Возможно, детям больше нравится натуральная елка, но искусственная красивее".

"Во-первых, так мы поддержим природу, во-вторых, сможем нарядить ее так, чтобы всем понравилось".

"Каждый год к зимним праздникам рубят очень много деревьев. Но ведь эти деревья можно сохранить и деньги сэкономить".

В этом году мэрия выделит на организацию зимних праздников почти 300 тысяч леев.


 
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