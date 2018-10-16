Решение автомобильных пробок: Мэрия предлагает изменить время начала занятий в вузах

Администрация столицы предлагает изменить время начала занятий в вузах. Как убежден исполняющий обязанности мэра, это позволит снизить нагрузку на общественный транспорт в час-пик, избавит пассажиров от утренней толчеи, а студентов от опозданий.

Вопрос о переносе начала занятий с восьми часов утра на другое время Руслан Кодряну намерен обсудить с ректорами университетов. Студенты со своей стороны такую идею уже одобрили.

"Сейчас рановато. Мы не успеваем доехать Особенно те, кто добирается из других населённых пунктов. Хорошо бы хоть ненамного перенести начало лекций".

"Конечно, хочется, чтобы занятия начинались хотя бы в восемь тридцать. Сейчас из-за пробок, бывает, опаздываем".

"Из-за пробок я предпочитаю одну остановку пройти пешком".

График начала работы уже изменили муниципальные предприятия. На них трудятся более 700 человек. Теперь одни начинают работу раньше, другие позже.

"Город не резиновый. Улицы, к сожалению, невозможно расширить. А число машин растёт, это уже не роскошь, как было 10 лет назад. Так что мы должны искать другие способы. Дифференцированный график работы - одна из возможностей".

Мнения водителей по поводу инициативы мэриии разделились.

"Можно и так. Почему нет? Если люди действительно опаздывают на работу утром из-за пробок."

"Пробки никуда не денутся. Люди должны научиться ездить и уступать друг другу."

По официальным данным, на улицы столицы ежедневно выезжает почти 350 тысяч автомобилей.