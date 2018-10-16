Фракция ПСРМ в мунсовете предлагает выделить жильцам негазифицированных домов 40% компенсации за электроэнергию

Фракция Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева разработала проект по выделению компенсации в размере 40% жильцам многоэтажных домов, которые не подключены к газу. Советники намерены представить проект на рассмотрение мунсовета.Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил глава фракции ПСРМ в мунсовете Ион Чебан.

По его словам, в Кишиневе зарегистрировано 112 многоэтажных домов, которые не подключены к газу, в большинстве квартир жильцы установили газовые баллоны.

«Мы предлагаем местным властям выделить компенсации в размере 40% за электроэнергию 42 тыс.семьям Кишинева. Компенсации предлагается выделять, несмотря на то, какой доход семьи в месяц. Считаем, что этот проект должен быть приоритетным в повестке дня мунсовета», - отметил Чебан.

Он напомнил, что почти 10 лет назад была отменена разницав счете за электроэнергию для тех, чьи квартиры подключены к газу, и для тех, кто пользуется исключительно электричеством. Это стало причиной, почему многие стали пользоваться газовыми баллонами.

Глава фракции ПСРМ считает, что проблема с газовыми баллонами существует не только в многоэтажных домах столицы, но и в частных, а также в общежитиях. Социалист пояснил, что выделенные мунсоветом 10 млн. леев на закупку квартир, не означает, что жилье будет передано на баланс пострадавшим во время взрыва.

«Это квартиры, которые предоставляются гражданам без права на приватизацию. Люди смогут в них жить столько времени, сколько необходимо, но это не будет их собственностью, это жилье на балансе примэрии», - сказал Чебан.

Он напомнил, что 4 октября муниципальный совет проголосовал за инициативы ПСРМ, которые предусматривают выделение 6 тыс. леевмалоимущим семьям на закупку стройматериалов, а также семьям, где есть люди с ограниченными возможностями.Кроме этого предусмотрено выделение 4 тыс. леев многодетным семьям муниципия.

По словам главы фракции ПСРМ, заседание муниципального совета запланировано на 18 октября. В повестке дня вновь много земельных проектов.