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Спорт
Молдова завоевала вторую золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх!
16.10.2018

На проходящих в Буйнос-Айросе III Юношеских олимпийских играх знаменосец молдавской сборной, борец греко-римского стиля в весовой категории 71 кг Александрин Гуцу из Штефан Водэ (тренер Роман Згардан) стал обладателем золотой медали, сообщает ИНФОТАГ.

Он взял верх над Брандоном Калле Переса (Колумбия), Ламжедом Маафи (Тунис), а в финале победил Степана Стародубцева (Россия). Это вторая медаль высшей пробы в копилке молдавской сборной. Ранее золотым призером стала Татьяна Салкуцан в плавании на спине на дистанции 200 м.

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Всего в олимпийских играх принимает участие 17 молдавских спортсменов в 10 видах спорта.


 
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