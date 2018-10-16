Молдова завоевала вторую золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх!

На проходящих в Буйнос-Айросе III Юношеских олимпийских играх знаменосец молдавской сборной, борец греко-римского стиля в весовой категории 71 кг Александрин Гуцу из Штефан Водэ (тренер Роман Згардан) стал обладателем золотой медали, сообщает ИНФОТАГ.

Он взял верх над Брандоном Калле Переса (Колумбия), Ламжедом Маафи (Тунис), а в финале победил Степана Стародубцева (Россия). Это вторая медаль высшей пробы в копилке молдавской сборной. Ранее золотым призером стала Татьяна Салкуцан в плавании на спине на дистанции 200 м.

Всего в олимпийских играх принимает участие 17 молдавских спортсменов в 10 видах спорта.