Адвокат: Влада Филата не судили по делу о краже миллиарда

Бывшего премьер-министра Влада Филата не судили по делу о краже миллиарда - его судили за коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Об этом заявил новый адвокат экс-премьера Виктор Мунтяну, передаёт IPN.

"Его не судили ни за кражу, ни за присвоение чужого имущества. Кредиты из трёх банков, которые фигурируют в деле о краже миллиарда, отсутствуют в деле, по которому был осуждён бывший премьер", - сообщил Виктор Мунтяну в ходе передачи „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8.

По его словам, из фигурировавших в деле 250 миллионов остались только 40 миллионов. По ходу процесса съёжились очень многие цифры. Кроме того, все запросы Влада Филата о проведении в рамках его дела финансовых экспертиз были отклонены.

Адвокаты Влада Филата направили два обращения в Европейский суд по правам человека. Первое связано с незаконным задержанием и тем фактом, что экс-премьер был помещён под арест до вынесения приговора. Второе обращение указывает на то, что судебные слушания проходили за закрытыми дверями, а также на то, что, по мнению защиты, был нарушен парламентский Регламент в части лишения неприкосновенности. „Влад Филат намерен потребовать возмещения ему морального ущерба”, - заявил адвокат.

По мнению политического комментатора Анатола Цэрану, арест Влада Филата показал, что олигархический режим в Молдове претерпел определённые изменения – произошла концентрация власти в одной точке. По его словам, сложившаяся ситуация имеет два пути решения: реформирование общества „сверху” или революция „снизу”, однако оба они имеют недостаточно шансов на реализацию в Молдове. „Олигархические режимы характерны для всех стран бывшего СССР (в меньшей степени – для Прибалтийских стран), в которых политическая власть используется для захвата ресурсов общества в интересах ограниченной группы людей”, - заявил Анатол Цэрану.

Политолог Виталий Андриевский считает абсолютно нормальной ситуацию, при которой власть сконцентрирована вокруг кого-то. По его мнению, противостояние между Владом Филатом и Владом Плахотнюком создавало Молдове много проблем. „Никто из них не хотел признать себя младшим партнёром. Эта борьба не принесла Молдове ничего хорошего”, - сказал Виталий Андриевский.

15 октября исполнилось три года с момента задержания Влада Филата. Экс-премьер был осуждён на девять лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением и пассивную коррупцию, на основании явки с повинной Илана Шора, заявившего, что в период премьерства Влада Филата он передал главе кабмина деньги и подарки на общую сумму около 250 миллионов долларов в обмен на оказание неких правительственных услуг. Влад Филат заявляет о своей невиновности.