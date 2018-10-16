Кража века, о которой в Молдове все забыли

Сегодня все всё знают о краже века 2014 года? Как бы не так. Из-за кражи ликвидировали три банка и до настоящего времени ищут ворованные миллиарды и никак не могут найти. Но все забыли, как изначально те же молдавские государственные банки прихватизировали.

Вспомните конец 80-х-начало 90-х, события, развернувшиеся до введения в оборот национальной валюты - лея, сменившего купоны и советские рубли.

10 июня 1992 года национальный банк ввел в обращение купоны. Они использовались в налично-денежном обороте параллельно с рублем в соотношении 1:1. С момента введения в обращение российского рубля 9 августа 1993 года НБМ начал самостоятельно котировать купон по отношению к другим валютам. 29 ноября 1993 начался обмен купонов на молдавский лей по курсу 1000:1, который продолжался до 2 декабря.

Сколько, на какую сумму было напечатано купонов – никто вам сегодня не скажет. А станок ведь работал, производил пустые непокрытые товарами бумаги. На которые кое-кто кое-что приобретал.

Вспомните еще, как за ночь резко повышали цены на всё и вся. И как правительство никак не «успевало» своевременно индексировать зарплаты и пенсии. Всегда опаздывало как минимум на полгода.

И именно в то время тогда еще государственные банки были перерегистрированы в акционерно-коммерческие. Закона о банках еще не было. И они, банки были сами по себе, что хотели – то и делали.

За весь период чехарды с ценами, купонами, о государственном имуществе в банках никто не вспомнил. Как бы забыли. Хотя банки «свои» доли в уставных капиталах постоянно и регулярно пересматривали и индексировали. По-своему.

Даже после перехода на лей о банках не вспоминали.

Очухались только к ноябрю 1995 года. Правительство своим постановлением №763/13.11.1995 утвердило величину остатков государственной собственности в акционерных коммерческих банках (основные средства, оборотные средства, незавершенное строительство, финансовые активы) на момент реорганизации государственных банков в акционерные коммерческие банки с учетом уровня цен на 1 июля 1995 года, решив включить госсобственность в уставные капиталы соответствующих банков. С согласия акционеров.

И доли тех остатков, по нынешним меркам и по сравнению с украденными из банков миллиардами, были ниже плинтуса, совсем смешными. Согласно постановлению правительства, в АКБ «Banca de Economii» – 14,3342 миллиона лей, в «Moldova-Agroindbanc» – 13,296, в «Вanca Socială» – 3,2073, в «Eximbanc» – 1,4 миллиона лей.

Всего госдоля в банках самими банками, без какой-либо сверки госструктурами, была оценена в 32,237 миллиона, по тогдашнему курсу – около 6,9 миллиона долларов.

Сколько все это составляло в уставных капиталах банков - постановлением не было оговорено.

Тем же постановлением правительства было разрешено реорганизовать с согласия акционеров АКБ «Moldindconbanc» в акционерный инвестиционный банк развития с участием государственного капитала, включив в его капитал стоимость государственной собственности, оставшейся на балансе банка на день его преобразования из государственного банка в акционерный коммерческий. И одновременно было предложено парламенту исключить из государственной программы приватизации на 1995-1996 годы уже АКБ «Moldindconbanc».

Таким образом, неправы те, кто окрестил кражу из банков в 2014 году кражей века. Кража века была в начале 90-х. Но тогда все закамуфлировали постановлением правительства. Без шума и пыли.

Вместо того, чтобы банки, как полагается, национализировать, их прихватизировали.

И не исключено, что в 2014 году те же «наблюдатели» и режиссеры, кто тогда отслеживал прихватизацию, добились своего повторно. Ведь если внимательно проанализировать ход и событий и их участников в 90-х и в 2014 году - прихватизация банков и кража века очень схожи по цепочке связанных между собой событий.

Думитру БАРБАЛАТ