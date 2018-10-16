У здания Президентуры начали работать фонтаны

У отремонтированного здания Президентуры Республики Молдова в тестовом режиме запустили фонтаны – справа и слева от центральной лестницы.

К сожалению, подойти к ним невозможно: территорию Президентуры от проспекта Штефана чел Маре отделяет решётчатый забор, передает mybusiness.md.

Напомним, что 17-18 октября в Молдове ждут с официальным визитом Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция выступила спонсором ремонта здания Президентуры, разрушенного во время беспорядков 7 апреля 2009 года.

В 2009-2010 гг в здании Президентуры был начат капитальный ремонт, на который было потрачено 106 млн леев, - сообщает zdg.md. Эти деньги были израсходованы на «ремонт крыши, фасадов, перегородок и напольной стяжки». Тендер на замену выбитых окон выиграла молдавская компания Acvila Grup. Частично, по словам заместителя генерального секретаря Правительства Михаила Касапу, были покрыты внутренние и внешние поверхности и установлены внутренние электронные сети. Работы были остановлены из-за нехватки денег.

24 мая 2017 года Кабинет министров во главе с Павлом Филипом утвердил передачу Президентуры с баланса Главного управления по ведению правительственными зданиями в распоряжение Аппарата президента Республики Молдова. Дальнейший ремонт здания проводился на средства, выделенные руководством Турции.

В пресс-релизе Посольства Турции в РМ, опубликованном 19 января нынешнего года говорится, что 22-23 декабря «Агентство по координации и сотрудничеству Турции (TIKA) провело аукцион в соответствии с законодательством Республики Турция, в котором приняли участие три турецкие компании. Аукцион выиграла компания «Sonbay», расположенная в Анкаре, предложившая самую низкую цену».

На сайте «Sonbay Group», пишет zdg.md, говорилось, что проект стоит 7 180 000 евро или 147 млн леев, был запущен в 2018 году и должен быть завершен в том же году. Однако, утверждает молдавское издание, впоследствии эта информация со страницы исчезла.

Президент Республики Молдова Игорь Додон говорил, что надеется, что открытие отремонтированного здания Президентуры состоится 27 августа 2018 года, в День Независимости.