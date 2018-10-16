Принц Гарри и беременная Меган Маркл чудом избежали гибели

Австралийцы, встречавшие вчера принца Гарри и его супругу Меган, о беременности которой было официально объявлено вчера, были немного удивлены тем, что представители британского королевского семейства прибыли в их страну на борту обычного самолета British Airways, а не на специальном авиалайнере. Как выяснилось позднее, тому была очень серьезная причина.

Дело в том, что чуть больше двух недель назад случилось происшествие, о котором СМИ стало известно только сейчас. Оказывается, в специальный королевский самолет, на борту которого находились герцогиня и ее муж, попала молния. Это произошло, когда они летели в Амстердам — на благотворительное мероприятие. Электрический разряд силой в 30 миллионов вольт попал в нос самолета. К счастью, двигатели повреждены не были — и пилоты смогли дотянуть до аэропорта. Как сообщили технические специалисты, молния ударила буквально в нескольких сантиметрах от зоны, где расположены все приборы управления самолетом. Еще чуть-чуть — и посадить самолет стало бы просто невозможно...

К счастью, все участники отделались сильным испугом. Правда, для беременной Меган такой стресс был весьма опасен, но все обошлось. Что же касается самолета, то он был поставлен на длительный ремонт, поэтому-то герцогиня с мужем и прилетели в Австралию на лайнере British Airways. Визит Меган и Гарри за океан продлится, как сообщалось ранее, 16 дней. Заметим, что это — их первый совместный официальный вояж в качестве женатой пары. Причем, за это время им придется посетить не только Австралию, но еще и Новую Зеландию, Фиджи, а также королевство Тонга. При этом, супруги должны будут принять участие в 76 мероприятиях! Так что беременной жене принца придется непросто…