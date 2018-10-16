16 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Каково состояние женщины, в квартире которой произошел взрыв?
16.10.2018

Состояние женщины, в квартире которой 6 октября произошел взрыв, унесший жизнь четырех человек, по-прежнему остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщил вице-примар столицы Нистор Грозаву. По его словам, она пострадала больше из-за высокой температуры. Известно, что сжигание приводит к повышению температуры окружающей среды до значений выше 1000 градусов по Цельсию.

Напоминаем, что женщина была в сознании, когда ее вывели из дома по Московскому проспекту на Рышкановке. Она успела сказать,  что зажгла спичку, после чего произошел взрыв. Прокуратура Кишинева возбудила уголовное дело. Прокуроры проводят расследование для установления личности виновных.


 
Количество просмотров:
94
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.