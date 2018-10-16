Каково состояние женщины, в квартире которой произошел взрыв?

Состояние женщины, в квартире которой 6 октября произошел взрыв, унесший жизнь четырех человек, по-прежнему остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщил вице-примар столицы Нистор Грозаву. По его словам, она пострадала больше из-за высокой температуры. Известно, что сжигание приводит к повышению температуры окружающей среды до значений выше 1000 градусов по Цельсию.

Напоминаем, что женщина была в сознании, когда ее вывели из дома по Московскому проспекту на Рышкановке. Она успела сказать, что зажгла спичку, после чего произошел взрыв. Прокуратура Кишинева возбудила уголовное дело. Прокуроры проводят расследование для установления личности виновных.