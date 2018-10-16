Собаку из Молдовы признали красивейшим псом в мире

Бельгийская овчарка Фарадей и его сын Атилло из Молдовы произвели фурор на международной кинологической выставке в Киеве. 11-летний Фарадей 9 лет верой и правдой служит в Пограничной полиции. Отцом-наставником умного пса стал кинолог Никита Балаур.

Балаур и представил своих питомцев на выставке в Киеве. Особо члены жюри выделили Фарадея. Пес взял первое место в номинации собак-ветеранов, обойдя 149 других конкурентов.

- Не все собаки в возрасте десяти с половиной лет могут принять участие в конкурсе и быть настолько энергичными, как Фарадей, - рассказал Никита Балаур.

Преемником отца на службе на границе стал Атилло. Он показал отличные результаты при поиске контрабанды и задержании нарушителей. В трехлетнем возрасте Атилло сохраняет повадки щенка, обожает проказничать и играться, что отметили и члены жюри. Их тренеру Никите приходится делить свое время между двумя собаками.

- Они оба хотят получить как можно больше внимания с моей стороны. Всегда, когда собаки вместе, они конкурируют между собой, - поведал кинолог.

В настоящее время в пограничной полиции служат 70 собак.