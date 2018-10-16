«Судью с Porsche» Питик заметили на мероприятии посольства США

Обладательница роскошного Porsche Cayenne судья Мариана Питик оказалась в числе приглашенных на мероприятие посольства США.

Судья пришла на церемонию открытия Национального института юстиции после его реконструкции. Организатором мероприятия выступило посольство США.

- Помните её? Это та самая судья Мариана Питик, клятвенно заверявшая, что приобрела Porsche за 11 000 леев. Теперь, она один из почетных участников церемонии открытия обновленного при поддержке посольства США Национального института юстиции. Это наглядный пример того, как происходит не только отмывание капитала, но и отмывание коррумпированного чиновника. Фото с события размещено на официальной странице посольства США в Молдове, - написал в Facebook журналист Александр Петков.

Мариана Питик получила известность в 2017 году после публикации декларации о доходах и имуществе. В декларации указывалось, что судья является обладательницей Porsche Cayenne стоимостью всего в 11 тысяч леев. Реальная цена такой машины на самом деле превышала 850 тысяч леев. Porsche Cayenne судьи Питик стал самым дорогим автомобилем среди всего автопарка судейского корпуса Молдовы.

Тогда Национальной орган по неподкупности не нашел нарушений в декларации Питик. По всей видимости, борцы с коррупцией также располагают возможностью покупки люксовых авто за 500-600 евро. В ведомстве сообщили, что стоимость автомобиля появилась исходя из договоренности продавца и покупателя элитной машины, оспорить которую невозможно.

Отметим, по действующему законодательству РМ сделка, совершенная без намерения создать соответствующие юридические последствия (мнимая сделка), ничтожна. Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку (притворная сделка), ничтожна. В случае перехода имущества, полученного по мнимой сделке, к добросовестному третьему лицу считается, что переход осуществлен на действительной правовой основе (комментарий «Блокнот Молдовы»).

До этого Питик упрекали, что она не указывает в декларации доходы и имущество своего мужа, бизнесмена Павла Питик.