ПСРМ объявляет о проведении массовых протестов в Кишиневе

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) планирует провести 18 ноября широкомасштабную акцию протеста в Кишиневе. Об этом объявил сегодня в ходе брифинга для прессы секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан.

Как передает ТРИБУНА, Ион Чебан заявил, что в акции протеста примут участие десятки тысяч людей.

«На данный момент ПСРМ единственная партия, в активе которой более тысячи акций протеста по всей стране. 18 ноября 2018 года мы планируем провести широкомасштабную акцию протеста в Кишиневе. Она будет против антинародного правящего последние 9 лет режима. В рамках этого мероприятия мы представим общественности нашу предвыборную политическую платформу. Мы выскажем все, что думаем о власти, и о том, как мы будем действовать в различных ситуациях, которые могут сложиться в этих обстоятельствах», – уточнил социалист.

По словам Чебана, в последнее время, все чаще, по инициативе некоторых лиц, участились посягательства на институт президента. «Это недопустимо. Дело дошло даже до его ликвидации. Мы готовы по первому зову встать на защиту президентской власти. Мы готовы выйти на улицы, если будут предприняты незаконные действия, направленные против института президента, в том числе попытки ликвидации учреждения. Мы будем рядом, и мы выйдем на улицы!», – заявил Чебан.

Андриана Кептинe