В Кишиневе приземлился военный борт с бронированным автомобилем Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет завтра с двухдневным визитом в Молдову.

В связи с этим сегодня в Международном аэропорту Кишинева приземлился военно-транспортный самолёт "Airbus A400M". По имеющейся информации, он доставил в молдавскую столицу автомобиль турецкого лидера, пишет protv.md.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Кишиневе со своим молдавским коллегой Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом.

Турецкий лидер планирует также посетить Гагаузию, где состоятся церемонии открытия ряда социальных объектов.