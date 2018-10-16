16 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
В Кишиневе приземлился военный борт с бронированным автомобилем Эрдогана
16.10.2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет завтра с двухдневным визитом в Молдову.

В связи с этим сегодня в Международном аэропорту Кишинева приземлился военно-транспортный самолёт "Airbus A400M". По имеющейся информации, он доставил в молдавскую столицу автомобиль турецкого лидера, пишет protv.md

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Кишиневе со своим молдавским коллегой Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом.

Турецкий лидер планирует также посетить Гагаузию, где состоятся церемонии открытия ряда социальных объектов.


 
Количество просмотров:
112
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.