Почему мы должны ценить Илана Шора

Пожалуй, это было самое оригинальное предвыборное обещание текущего политического сезона. Как правило, кандидаты пугают избирателей своим возможным проигрышем. Лидер партии «Шор» же, напротив, пригрозил выиграть выборы!

Речь идет о скандальном ответе Илана Шора на критику телеканала Jurnal TV. На странице социальной сети Facebook политик написал: «Всем сотрудникам Журнал-ТВ рекомендую срочно искать новую работу, так как уже 25 февраля я и моя партия придет к власти, и ваш телеканал будет закрыт».

В этой реплике прекрасно все: и наглое нарушение 180 статьи УК («Запугивание журналистов»), и невероятная уверенность в своей популярности у избирателей, и неэтичное поведение. Остается гадать, что стоит за всем этим – то ли манеры, приобретенные в годы суровой юности, то ли какой-то хитрый план, позволяющий говорить о будущей победе на выборах как о свершившимся факте.

Главное тут другое: оргеевский мэр показал нам истинное лицо молдавской политики. Своим поведением он выразил всю ее суть – наглость, чувство безнаказанности и цинизм. Именно эти черты являются «визитной карточкой» нашей политической элиты не только в глазах граждан, но даже в глазах зарубежных партнеров. Правда, обычно их лицемерно прикрывают демагогией, но Илан Шор решил быть искренним и сказал все от чистого сердца.

После вышеописанного случая мы должны не ругать, а, наоборот, ценить лидера партии «Шор». Ибо своей грубой прямотой он лишний раз не дал нам поддаться сладким чарам предвыборных обещаний наших политиков…