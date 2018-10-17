НПО в области СМИ осуждают угрозы в адрес Jurnal TV

Неправительственные организации в области СМИ осуждают новые угрозы со стороны примара города Орхей, председателя Политической партии „Шор” Илана Шора в адрес журналистов, передает IPN.

НПО напоминают, что после расследования телеканала Jurnal TV, которое касалось Илана Шора, он посоветовал журналистам срочно найти новую работу, предупредив, что после февральских выборов его партия придет к власти, а Jurnal TV, которого он назвал „медиамусором”, будет закрыт.

Это второй раз за последние три месяца, когда Илан Шор угрожает журналистам за расследовательские статьи в его адрес. Организации обращают внимание Генеральной прокуратуры, что угрозы примара Орхей в адрес журналистов являются незаконными и подлежат уголовному наказанию. Такое агрессивное отношение к журналистам противоречит европейским демократическим нормам и несовместимо со статусом лица, занимающего государственную должность.

НПО просят Илана Шора пересмотреть свои заявления и прекратить нападки в адрес журналистов.

Заявление подписали: Центр независимой журналистики, Ассоциация независимой прессы, Центр журналистских расследований, Ассоциация независимых тележурналистов, Центр Acces-Info и Комитет за свободу прессы.