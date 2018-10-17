Успеет ли Филат «взорвать молдавский политический класс»?

Три года назад генпрокурор Корнелиу Гурин с трибуны парламента предъявил обвинение экс-премьеру Владу Филату в краже 250 миллионов долларов из банковской системы и потребовал лишить его неприкосновенности. В тот же день большинством голосов народные избранники лишили своего коллегу депутатского мандата, дав отмашку на его задержание и сопровождение в КПЗ.

Перед голосованием Филат последний раз выступил в парламенте. В своей двадцатиминутной речи он сказал, что в стране началась новая эра, когда судьбу государства и ее граждан решает не парламент, не правительство, не судебные и прочие государственные органы, а один человек с офисом на проспекте Кантемира, в котором хранятся досье на многих госчиновников и политиков.

«Он подмял под себя все ветви власти у нас, все правоохранительные и другие госструктуры, политиков и т.д.. Кукловод руководит всей страной по своему циничному и безжалостному сценарию, в котором заранее распределены роли и места для каждого чиновника или политика. В момент, когда я заговорю об этом, вся молдавская политическая система взлетит на воздух. Может, после этого мы построим нормальное, функциональное государство», - заявил экс-премьер, предрекая переход в стан демократов многих свои коллег из ЛДПМ и других фракций в результате шантажа и подкупа.

Впоследствии суд, проходивший за закрытыми дверями, осудил бывшего лидера либерал-демократов на девять лет. Своего обещания «взорвать» политический класс Филат не сдержал. В отличие от осужденного по тому же делу Вячеслава Платона, который сидит в той же тюрьме и сообщает прессе информацию о «делишках» Плахотнюка, Филат молчит. Чем это объяснить: страхом, договоренностью с властями о молчании взамен на нормальные тюремные условия или иными причинами? Об этом шел разговор в ходе передачи «Politica Nataliei Morari»,которая состоялась в понедельник, 15 октября на телеканале TV8.

«Влад Филат – политик с многолетним опытом и очень хорошо понимает определенные процессы, - разъяснил позицию своего подопечного новый адвокат экс-премьера Виктор Мунтяну. – Он не передумал выполнять свое обещание, но это будет исключительно его решение, в какое время и в каком контексте это сделать. Все свои мысли по поводу всего, что связано с его делом и его именем, он записал. Филат решит, когда пришло время предать все это публичной огласке. Этот и прочие аспекты по этому поводу мы, адвокаты, с ним не обсуждали, но уверены, что это произойдет».

Аффилированные Плахотнюку аналитики и СМИ, говоря о прогрессе в расследовании «кражи миллиарда», приводят осуждение Филата как один из примеров того, что дело успешно продвигается. За что все же был осужден экс-премьер?

«Филат не был осужден по делу о «краже миллиарда», - утверждает адвокат. - Его осудили за акты коррупции и злоупотребление служебным положением. Он не был осужден ни за кражу, ни за присвоение чужого имущества. Кредиты из трех банков, которые фигурируют в расследованиях о «краже миллиарда», отсутствуют в деле, по которому был осужден бывший премьер».

Мунтяну сообщил, что не получил объяснений от прокуроров: каким образом из 250 миллионов долларов, полученных экс-главой кабмина наличными и подарками от Илана Шора в обмен на некие услуги, в конечном итоге осталось около 40 миллионов? Адвокат сказал, что на протяжении всего судебного процесса многие из упомянутых в «иске с повинной» Илана Шора суммы отпали, и обратил внимание на двойные стандарты нашей судебной системы: Филату отказали в проведении финансовых экспертиз, доказывающих его невиновность, а Шору разрешили.

Защитник экс-премьера обратил внимание на то, как были получены «показания» Шора, на основании которых строились все обвинения.

«Когда шла речь о явке с повинной он даже не был вызван в прокуратуру, прокуроры сами поехали к нему в офис, - отметил Мунтяну. – Помимо всего, путаница с датами составления протокола. Он был составлен 13-м числом, а Шор подписал его днем ранее. Между тем Европейский суд по правам человека четко указывает: показания свидетеля, на которых строится обвинение против человека, в том числе до его ареста и отправки дела в суд, должны быть надежными. Следует учитывать также и тот факт, что Шор проходит по другим уголовным делам как взяткодатель».

Адвокат сообщил о намерении отстаивать интересы Филата в ЕСПЧ по двум обращениям, направленным ранее в Страсбург его предшественниками. Первое связано с незаконным задержанием и тем фактом, что экс-премьер был помещен под арест до передачи дела в суд и вынесения приговора. Вторая жалоба касается основного дела.

«Там много процессуальных нарушений, - пояснил Мунтяну. – Самое вопиющее: судебные слушания по делу против экс-премьера проходили за закрытыми дверями. Адвокаты неоднократно требовали, в том числе и в АП, рассмотреть это дело публично – чтобы люди поняли, в чем Филат обвиняется, и увидели несостоятельность доказательств, на которых строилось обвинение. В заявлении также указывается на нарушение процедуры лишения Филата депутатского иммунитета. Существует четкий парламентский регламент. Во-первых, прокурор отправляет в парламентскую комиссию по праву и иммунитету соответствующий запрос, который рассматривается в течение десяти дней. После его утверждения членами комиссии путем секретного голосования документ выносится на обсуждение на закрытом парламентском заседании. Решение о лишении иммунитета с депутата принимается секретным голосованием. Регламент не был соблюден. В парламенте произошло заранее подготовленное публичное шоу: прокурор пришел, зачитал с трибуны обвинения в адрес Филата, попросил лишить его неприкосновенности и парламент открыто проголосовал за это, не вдаваясь в подробности».

Мунтяну сообщил о намерении своего подопечного потребовать возмещения от правительства морального ущерба в соответствии с нормами Европейского суда. Суммы компенсации будут зависеть от того, какие пункты из поданных заявлений будут приняты судом к рассмотрению.

Адвокат подтвердил распространяемые слухи о том, что против Филата заведено еще одно уголовное дело, однако отказался сообщить подробности, ссылаясь на подписку о неразглашении: «Нас больше не вызывали в прокуратуру и мы не знаем, какое обвинение в конечном итоге ему будет предъявлено в суде». Мунтяну сообщил, что ему ничего не известно о сроках передачи нового дела против Филата в суд.

Николай ПАВЛОВ