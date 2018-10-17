Коротко о главном: Захарова ответила на самый сложный вопрос о Молдове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала динамику молдавско-российских отношений, евроинтеграционную повестку республики и ситуацию в Приднестровье.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ответила на вопросы молдавских СМИ в рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев в пресс-центре Sputnik Молдова, коснувшись самых важных тем в повестке молдавско-российских отношений.

Как развивается диалог между Москвой и Кишиневом?

Как считает официальный представитель главного внешнеполитического ведомства России, отношения между двумя странами осложнены политической обстановкой.

"Отношения развивать непросто, учитывая, что по одним и тем же вопросам с разницей в несколько часов из Кишинева регулярно поступают диаметрально противоположные заявления. В этих условиях отношения развиваются достаточно непросто. Несмотря на это, они все же развиваются. Хотелось бы большего", — заявила Захарова.

Второй момент, который не добавляет динамизма двусторонним отношениям, по словам Захаровой, это — не совсем конструктивная позиция европейских структур.

"Они в очередной раз, в частности, в отношении Молдовы ставят вопрос, который ими был поставлен неоднократно — либо с нами, либо с кем-то еще. Мы исходим из того, что совершенно спокойно можем развивать отношения с отдельным государством, и с интеграционными объединениями — будь то европейские или на постсоветском пространстве", — добавила представитель российского МИД.

Евроинтеграция в Конституции Молдовы

Захарова считает, что вопрос о том, как повлияет на развитие двусторонних отношений проект в включения в Конституцию Молдовы синтагмы о евроинтеграции, нужно адресовать непосредственно молдавским политикам.

"Эти нововведения разработаны внутри Молдовы. На вопрос о том, насколько они затруднят отношения с Россией, должны ответить молдавские политики. Российская сторона не видит противоречий в том, чтобы любое государство в мире развивало отношения с кем-либо еще. Мы не приемлем обвинений в том, что Россия запрещает кому-либо интегрироваться в различные международные структуры", — подчеркнула пресс-секретарь МИД РФ.

Сопряжение интеграционных процессов

Захарова отметила, что Москва не видит проблем в том, что Молдова строит отношения с Европой и европейскими структурами. Она подчеркнула, что интеграционные процессы можно сопрягать.

"Мы не видим проблем в том, чтобы сопрягать интеграционные процессы. Москва исходит из того, что полноценное развитие двусторонних отношений между Молдовой и Россией не должно разрывать отношений вашей страны с Европой", — пояснила представитель российского МИД.

По ее словам, Москва и Кишинев — "естественные партнеры друг для друга в силу географии".

"Давайте посмотрим на карту, давайте рассуждать на эти темы не в отрыве от реальности. Мы не видим проблем выстраивания отношений с Молдовой. Только если эти проблемы не создаются искусственно", — отметила Захарова.

Захарова о Приднестровье

Представитель МИД России отметила, что Москва всегда исходила из приоритета защиты соотечественников, никогда не забывала и не предавала Приднестровье.

"В личном плане, и в плане работы для меня Приднестровье — это самый сложный вопрос. Изнутри меня что-то постоянно подталкивает перейти на позицию справедливости, но в силу моих обязанностей я не могу многое себе позволить", — отметила Захарова.

По ее словам, защита соотечественников в Приднестровье, которых Россия никогда не бросит, — это особая ситуация, целый блок проблем, куда, помимо поддержки русского языка, входит еще множество вопросов.

Ситуация с приднестровским вопросом

Захарова считает, что "ситуация с разблокированием приднестровского вопроса зашла в тупик".

Причиной тому, как считает представитель МИД России, политические моменты.

"Это не новость. Есть нагнетание ситуации. Почему это делается, — надо спросить тех, кто это делает. Улучшению общей атмосферы двусторонних отношений это не содействует. Это тактический ход, это выгодно тем, кто так поступает", — сказала она.

Военнослужащие России в Приднестровье

По мнению Захаровой, нагнетание обстановки вокруг военнослужащих России в Приднестровье не приносит конструктива.

"Вы прекрасно понимаете, я повторю еще раз то, что хорошо известно, — оперативная группа (российских войск — ред.) в Приднестровье занимается охраной складов военного имущества. Это зона ее ответственности, и это не является тайной, ничего непрозрачного в этом нет", — сказала пресс-секретарь МИД, отвечая на вопросы журналистов.

По заявлению официального представителя МИД РФ, причина блокирования этой ситуации лежит в политической плоскости.

"Что касается разблокирования ситуации, к сожалению, она зашла в тупик по политическим причинам, — отметила Захарова. — Почему нагнетают (обстановку вокруг ОГРВ — ред.), думаю, лучше задать вопрос тем, кто это делает. Могу констатировать, что конструктива это не приносит, общей атмосфере не содействует. Как тактический ход, возможно это выгодно во внутриполитических целях", — заключила представитель МИД России.