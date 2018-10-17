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Общество
Президент предложил провести Всеправославный собор на территории Молдовы
17.10.2018

Президент Игорь Додон выразил уверенность в том, что совместными усилиями можно найти пути решения ситуации с расколом в православном мире.
Президент Молдовы дал комментарий для ТАСС, в котором изложил свое мнение по поводу ситуации, сложившейся в православном мире и сделал интересное предложение

О том, что церковный раскол может стать незаживающей раной на теле всего православного мира и о том, что власти православных стран совместно с главами поместных церквей должны предпринять все усилия для его преодоления Игорь Додон написал на своей странице в социальной сети.

Президент подчеркнул, что Молдова – страна, где около 98% населения – православные, и она была и останется в православном мире. 

- Молдова была и останется канонической территорией Московского Патриархата. Молдавская митрополия была создана в 1813 году усилиями нашего великого святителя Гавриила Бэнулеску-Бодони в рамках Русской Православной Церкви. И мы сохраним верность нашей единой Церкви, - написал Игорь Додон

Агентство ТАСС опубликовало мнение Президента Молдовы и его предложение

- Учитывая вышесказанное, выступаю с инициативой проведения Всеправославного Собора на территории Молдовы. Мы – уникальная православная страна, расположенная в самом сердце православного мира, и именно Молдова может стать площадкой для встреч между всеми главами поместных церквей в этот крайне ответственный период, - предложил Додон.


 
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