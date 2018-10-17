В столичной полиции рассказали, как будет ходить общественный транспорт во время визита Эрдогана

Первый заместитель главы муниципальной полиции Силвиу Мушук поделился информацией о режиме работы общественного транспорта Кишинева во время нахождения в столице турецкой делегации.

В связи с официальным визитом в Молдову президента Турции завтра 17 октября, некоторые улицы в Кишиневе будут недоступны для движения только в течение нескольких часов, а не целый день. Перекрыты будут дороги в районе аэропорта, отремонтированной президентуры и Дома правительства. Отмечается, что ограничивать движение транспорта будут не везде одновременно, а поэтапно, начиная с 8 часов утра, сообщает КП-Молдова.

При этом у пешеходов не должно возникнуть никаких проблем с передвижением. Люди смогут свободно добраться до мест своей работы, школ, детских садов и других учреждений.

- Во сколько будет закрыто движение?

- Все будет зависеть от зоны, которая будет перекрываться. Движение начнем перекрывать где с восьми часов утра, где - с девяти, где - с десяти. Все будет зависеть от графика перемещения президента Турции. Ясно же, где будет перекрыто движение - у аэропорта, у президентуры, у правительства. Как только возникнет «окно», начнем пропускать автомобили.

- Движение начнут перекрывать только утром 17 октября?

- Да, сегодня никто его ограничивать не собирается.

- У человека, который живет или работает в центре Кишинева, могут возникнуть проблемы?

- Проблем не будет. Если «объект» в это время окажется на пути движения пешехода, пусть немного обойдет, параллельной улицей на свою работу.

- Нужно ли ему будет показывать свой паспорт или удостоверение?

- Скажет, что работает там-то и там-то и его пропустят.

- И дети с родителями спокойно могут зайти в школы?

- Да, конечно! Никаких проблем не будет!

- Как будет ходить общественный транспорт в эти дни?

- Общественный транспорт будет ходить до определенного времени, потом движение закроют за час-два до проезда кортежа президента Турции. Бульвар Штефана чел Маре закроют в обе стороны за час до появления Эрдогана. Бульвар Дачия тоже закроют, но только одну сторону, которая ведет со стороны аэропорта в центр. Общественный транспорт будет идти другим маршрутом. Мы постараемся как можно меньше создать неудобств жителям Кишинева!

Ранее мы сообщали вам список улиц, которые будет частично перекрыты для движения. Повторяем:

Таким образом, в течение 17 и 18 октября будет ограничен доступ населения на следующие столичные магистрали:

бульвары Дачия и Штефан чел Маре, улицы Букурешть, Чуфля, Василе Александри, Александру чел Бун, Сергей Лазо, Колумна, Петру Мовилэ, Алексей Щусев, Михаил Когэлничану, Константин Стере, Михай Еминеску, Влайку Пыркэлаб, 31 августа 1989 года, Вероника Микле, Анатолие Коробчану, Митрополит Дософтей, Митрополит Варлаам, Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Сфатул Цэрий, Мария Чеботарь, Николае Йорга, Александр Пушкин и Триколорулуй. Помимо этих улиц будут временно закрыты для посещения Кафедральный сквер, городской парк имени Штефана чел Маре (парк Пушкина) и площадь Великого национального собрания.