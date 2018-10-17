Голосовать с ДПМ за евроинтеграцию означает плюнуть в сторону Евросоюза, - Цырдя

Причины, по которым молдавские «правосеки» не поддержат внедрение евроинтеграции в Конституцию, назвал депутат от ПСРМ Богдан Цырдя.

Политик отметил, что если они «не круглые идиоты», то постараются дистанцироваться от ДПМ накануне парламентских выборов. По этой причине, по его мнению, молдавские «правосеки», скорее всего, не поддержат внедрение в Конституцию положения о евроинтеграции.

- 1. ЕС не считает ДПМ проевропейской, и жесткая резолюция от 9 октября – тому подтверждение. США вообще наплевать на евроинтеграцию. 2 Голосование укрепит подозрения, что ЛП и ЛДПМ подконтрольны ДПМ. А им это надо за пару месяцев до выборов? – написал депутат на своей странице в Facebook.

Далее Богдан Цырдя заметил, что если ЛДПМ и ЛП поддержат эту инициативу, то этим они признают, что ДПМ подлинно проевропейская партия.

- Значит, ЛДПМ и ЛП лгали до сих пор, что Демпартия имитирует евроинтеграцию. Поддержка этой инициативы будет означать, что ДПМ внедряет европейские нормы, принципы, модели. Проще говоря, арест Филата, Лучинского, Киртоакэ, Киринчука и других – это борьба с коррупцией, а не борьба с оппонентами, как об этом говорили ЛДПМ и ЛП до сих пор, - заявил Цырдя.

Политолог и депутат также предупредил, что внесение евроинтеграции в Конституцию превратит ДПМ в лидера европейского сегмента. После этого демократы смогут утверждать, что, благодаря им, курс на ЕС стал необратимым. А это серьезно ослабит позиции ЛДПМ, ЛП, ПАС-ДА в предстоящей парламентской гонке.

- Голосовать за евроинтеграцию после того, как ДПМ расколола ЛДПМ и ЛП, вывела их из альянса, отобрала власть в районах, значит расписаться в собственной никчемности и беспринципности. После этого их будет ждать неминуемая смерть. Если ЛДПМ и ЛП поддержат демократов, они уже никогда не смогут сформировать электоральный блок с ПАС-ДА, - считает депутат и политолог.

В заключении Цырдя отметил, что в условиях, когда ЕС выдает жесткие резолюции против ДПМ, голосовать с ней за евроинтеграцию означает плюнуть в сторону Евросоюза. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

- Вывод прост. «Правосеки» просто не могут голосовать за эту инициативу. Плюнуть против ветра будет легче, ведь есть шанс увернуться. Здесь шансы нулевые. И это понимают все, - заключил Богдан Цырдя.