Неслучайное совпадение: Парламент без пыли и шума уберет из Конституции молдавский язык, заменив его румынским?

Это может случиться уже на этой неделе, и никто даже пискнуть не успеет - что уж говорить о протестах.

На этой неделе в молдавском парламенте состоится заседание, в рамках которого снова будет обсуждаться вопрос о включении евроинтеграции в Конституцию страны — в минувшую пятницу голосование не состоялось (его перенесли). Одно из условий, при котором либералы и либерал-демократы готовы поддержать проект — переименование в Основном законе молдавского языка в румынский.

Некоторые эксперты полагают, что это будет сделано — и сделано тихо, без шума. Ведь даже протест — исключен, хотя бы ввиду визита президента Турции Эрдогана, в связи с прибытием которого усилят меры безопасности.

Насколько велика вероятность внесения поправок в Конституцию в части языка? Решили спросить об этом депутата молдавского парламента Богдана Цырдя.

- У меня есть веские основания полагать, что и эта авантюра провалится. Как и авантюра с евроинтеграцией, - заявил эксперт корреспонденту «Комсомольской правды». - Дело в том, что у нас так называемый «правый сектор» - ЛДПМ, либералы и прочие — это, обычно, 40 мандатов. Сегодня их еще меньше. И Демпартия на это не пойдет. В самой Демпартии огромный «красный блок», то есть бывших коммунистов-перебежчиков. Они себе не могут позволить такую роскошь.

Да и Мариан Ильич [Лупу] (председатель фракции ДПМ в парламенте — прим. ред.) — яростный молдовенист, демократы на это не пойдут, коммунисты — тем более, социалисты даже разговаривать на эту тему не станут. Поэтому вся эта авантюра, скорее всего, закончатся ничем. Но шуму, наверное, поделают, произведут какие-то телодвижения... Будет Гимпу хрипеть, Делиу (председатель ЛДПМ — прим.ред.) истерить... На этом все и закончится.

- Насколько ЛДПМ серьезны в своем требовании о переименовании языка? Они же заявляют, что готовы проголосовать за поправки в Конституцию об евроинтеграции в случае, если молдавский язык поменяют на «румынский». Они набивают себе цену?

- Не удивлюсь, если они действительно набивают себе цену. Если демократы — через абсурд, все-таки пойдут на это, то либералы через какое-то время выдвинут другое требование: «А отмените уголовное дело на Дорина Киртоакэ», «Освободите Филата». Требования будут самые экзотические, перечень будет такой длинный, что демократы скорее откажутся от голосования. Дешевле будет.