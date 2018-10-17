В Молдове начинается вакцинация от сезонного гриппа

В Молдове начинается вакцинация против сезонного гриппа. Первыми вакцину получат дети с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

Вакцина для данных категорий граждан уже направлена в районные медицинские учреждения. В центрах здоровья они должны появиться до конца недели, передает esp.md со ссылкой на sanatateinfo.md.

На сегодня государство закупило всего 30 тысяч доз вакцины против гриппа. Ещё 130 тысяч доз должны поступить в страну, но представители Национального агентства общественного здоровья пока не знают точную дату, когда это произойдет, потому что данная партия — подарок Молдове от американской организации «The Task Force for Global Health». Эта же общественная организация привозила к нам вакцину и в прошлые годы.

Препараты от гриппа, закупленные Национальной компанией медицинского страхования, произведены во Франции. Они называются «Vaxigrip» и обошлись государству в 3,562 млн леев.

«Вакцина против гриппа не предусмотрена Национальной программой иммунизации. Это вакцина, которая используется для групп населения с повышенным риском заболевания. Четвертый год подряд мы в виде подарка получаем около 130 тыс. доз. На данный момент у нас нет ни одного случая заболевания гриппом. А заболеваемость острыми респираторными инфекциями находится на низком уровне. Уровень заболеваемости не повысится, тем более что и погодные условия этому способствуют», — пояснил начальник отдела надзора и контроля за инфекциями при Национальном агентстве общественного здоровья Штефан Георгицэ для «Sănătate Info».

Вакциной, которая прибудет из США, будут привиты другие категории населения, которые подвержены риску заболеваемости гриппом: люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры, сотрудники подразделений МВД, работники медико-санитарных учреждений, личный состав Пограничной полиции и Таможенной службы, которые работают в пунктах пропуска. Также прививки против сезонного гриппа получат: личный состав Национальной армии, персонал социальных учреждений, детских домов и школ-интернатов и другие.

Данная вакцина не является обязательной, но вакцинация проводится с целью предотвращения и снижения заболеваемости гриппом, а также с целью предотвращения осложнений и смертельных исходов, вызванных этой болезнью.

В прошлом году в Молдове было зарегистрировано 577 случаев гриппа, что в три раза меньше, чем в 2016 году. Четверо невакцинированных граждан скончались от осложнений, вызванных гриппом.