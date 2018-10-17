Взрыв на Рышкановке: ещё одна жертва скончалась в больнице

Ещё одна пострадавшая в результате взрыва на Рышкановке скончалась. Хозяйка квартиры, в которой взорвался газовый баллон, умерла сегодня в больнице. Погибшей было 32 года.

По предварительной версии причиной смерти стала остановка сердца.

В Институт скорой помощи её доставили с многочисленными переломами, ожогами 40% поверхности тела и ожогами дыхательных путей. Врачи больше недели боролись за её жизнь.

Из под завалов женщину достали молодые люди, которые случайно стали свидетелями трагедии. Друзья вывели ее из квартиры и передали ее другим парням, которые вывели ее на улицу. С самого первого дня госпитализации врачи оценивали её состояние, как тяжёлое.

Напомним, взрыв на Рышкановке произошёл в субботу 6 октября. В результате трагедии погибли пять человек. Один из них скончался в больнице. Чтобы извлечь тела остальных жертв взрыва спасателям понадобились сутки. Под завалами были обнаружены тела молодой женщины с четырёхлетним сыном, а также супруги мужчины, который скончался в больнице. Позже выяснилось, что погибшие супруги были гражданами Израиля, которые приехали навестить сына. Последней жертвой взрыва стала хозяйка квартиры.