Юношеские Олимпийские игры: медальный зачет

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Спорт
Вашему вниманию неофициальный медальный зачет летних юношеских Олимпийских игр 2018, которые проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина), с 6 по 18 октября 2018 года.
Республика Молдова на данный момент занимает 33 позицию в медальном зачёте. Первую золотую медаль на ЮОИ завоевала пловчиха Татьяна Салкуцан.
Второе золото на счету борца Александра Гуцу, который победил в поединках с колумбийцем Брендоном Калле Пересом, тунисцем Ламджидом Маафи и россияниным Степаном Стародубцевым.
Всего будет разыгран 241 комплект медалей. Ниже представлен список всех стран, которые выиграли хотя бы одну медаль в соревнованиях на юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айресе.
1 Россия 25-15-12=52
2 Китай 18-9-9=36
3 Япония 14-8-12=34
- Смешанная команда 12-12-12=36
4 Венгрия 12-7-4=23
5 Италия 10-9-12=31
6 Аргентина 9-6-6=21
7 Иран 6-3-1=10
8 Франция 5-13-7=25
9 Украина 5-5-6=16
10 Австралия 4-8-3=15
11 США 4-5-6=15
12 Колумбия 4-3-3=10
13 Куба 4-0-2=6
14 Индия 3-8-1=12
15 Узбекистан 3-4-3=10
16 Германия 3-4-2=9
17 Чехия 3-3-5=11
18 Таиланд 3-3-1=7
19 Мексика 3-2-6=11
20 Греция 3-1-1=6
21 Кения 3-1-1=5
21 ЮАР 3-1-1=4
23 Новая Зеландия 3-1-0=4
24 Румыния 2-3-3=8
25 Египет 2-2-5=9
26 Эфиопия 2-2-4=8
26 Словения 2-2-4=8
28 Болгария 2-2-2=6
29 Швеция 2-2-1=5
30 Азербайджан 2-1-2=5
31 Казахстан 2-1-1=4
32 Вьетнам 2-1-0=3
33 Малайзия 2-0-0=2
33 Республика Молдова 2-0-0=2
33 Катар 2-0-0=2
33 Венесуэла 2-0-0=2
37 Южная Корея 1-4-7=12
38 Грузия 1-4-1=6
39 Турция 1-3-6=10
40 Испания 1-3-4=8
41 Беларусь 1-3-3=7
42 Эквадор 1-2-2=5
43 Бельгия 1-2-1=4
44 Марокко 1-2-0=3
44 Нигерия 1-2-0=3
46 Норвегия 1-1-2=4
47 Дания 1-1-1=3
47 Израиль 1-1-1=3
47 Литва 1-1-1=3
47 Тунис 1-1-1=3
47 Словакия 1-1-1=3
52 Австрия 1-0-7=8
53 Армения 1-0-1=2
53 Доминиканская Республика 1-0-1=2
53 Финляндия 1-0-1=2
53 Уганда 1-0-1=2
57 Бурунди 1-0-0=1
57 Исландия 1-0-0=1
57 Маврикий 1-0-0=1
60 Бразилия 0-4-6=10
61 Великобритания 0-4-2=6
62 Канада 0-3-6=9
63 Алжир 0-3-0=3
64 Сербия 0-2-2=4
65 Киргизия 0-2-1=3
65 Монголия 0-2-0=2
67 Португалия 0-2-0=2
68 Польша 0-1-3=4
69 Китайский Тайбэй 0-1-2=3
69 Хорватия 0-1-2=3
69 Швейцария 0-1-2=3
72 Гонконг 0-1-1=2
72 Ямайка 0-1-1=2
72 Пуэрто-Рико 0-1-1=2
72 Замбия 0-1-1=2
76 Ирландия 0-1-0=1
76 Филиппины 0-1-0=1
76 Сент-Люсия 0-1-0=1
76 ОАЭ 0-1-0=1
80 Нидерланды 0-0-5=5
81 Саудовская Аравия 0-0-2=2
82 Афганистан 0-0-1=1
82 Эритрея 0-0-1=1
82 Эстония 0-0-1=1
82 Гондурас 0-0-1=1
82 Индонезия 0-0-1=1
82 Иордания 0-0-1=1
82 Косово 0-0-1=1
82 Нигер 0-0-1=1
82 Пакистан 0-0-1=1
82 Шри-Лака 0-0-1=1
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