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Спорт
Юношеские Олимпийские игры: медальный зачет
17.10.2018

Вашему вниманию неофициальный медальный зачет летних юношеских Олимпийских игр 2018, которые проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина), с 6 по 18 октября 2018 года.

Республика Молдова на данный момент занимает 33 позицию в медальном зачёте. Первую золотую медаль на ЮОИ завоевала пловчиха Татьяна Салкуцан.

Второе золото на счету борца Александра Гуцу, который победил в поединках с колумбийцем Брендоном Калле Пересом, тунисцем Ламджидом Маафи и россияниным Степаном Стародубцевым.

Всего будет разыгран 241 комплект медалей. Ниже представлен список всех стран, которые выиграли хотя бы одну медаль в соревнованиях на юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айресе.

1 Россия 25-15-12=52

2 Китай 18-9-9=36

3 Япония 14-8-12=34

- Смешанная команда 12-12-12=36

4 Венгрия 12-7-4=23

5 Италия 10-9-12=31

6 Аргентина 9-6-6=21

7 Иран 6-3-1=10

8 Франция 5-13-7=25

9 Украина 5-5-6=16

10 Австралия 4-8-3=15

11 США 4-5-6=15

12 Колумбия 4-3-3=10

13 Куба 4-0-2=6

14 Индия 3-8-1=12

15 Узбекистан 3-4-3=10

16 Германия 3-4-2=9

17 Чехия 3-3-5=11

18 Таиланд 3-3-1=7

19 Мексика 3-2-6=11

20 Греция 3-1-1=6

21 Кения 3-1-1=5

21 ЮАР 3-1-1=4

23 Новая Зеландия 3-1-0=4

24 Румыния 2-3-3=8

25 Египет 2-2-5=9

26 Эфиопия 2-2-4=8

26 Словения 2-2-4=8

28 Болгария 2-2-2=6

29 Швеция 2-2-1=5

30 Азербайджан 2-1-2=5

31 Казахстан 2-1-1=4

32 Вьетнам 2-1-0=3

33 Малайзия 2-0-0=2

33 Республика Молдова 2-0-0=2

33 Катар 2-0-0=2

33 Венесуэла 2-0-0=2

37 Южная Корея 1-4-7=12

38 Грузия 1-4-1=6

39 Турция 1-3-6=10

40 Испания 1-3-4=8

41 Беларусь 1-3-3=7

42 Эквадор 1-2-2=5

43 Бельгия 1-2-1=4

44 Марокко 1-2-0=3

44 Нигерия 1-2-0=3

46 Норвегия 1-1-2=4

47 Дания 1-1-1=3

47 Израиль 1-1-1=3

47 Литва 1-1-1=3

47 Тунис 1-1-1=3

47 Словакия 1-1-1=3

52 Австрия 1-0-7=8

53 Армения 1-0-1=2

53 Доминиканская Республика 1-0-1=2

53 Финляндия 1-0-1=2

53 Уганда 1-0-1=2

57 Бурунди 1-0-0=1

57 Исландия 1-0-0=1

57 Маврикий 1-0-0=1

60 Бразилия 0-4-6=10

61 Великобритания 0-4-2=6

62 Канада 0-3-6=9

63 Алжир 0-3-0=3

64 Сербия 0-2-2=4

65 Киргизия 0-2-1=3

65 Монголия 0-2-0=2

67 Португалия 0-2-0=2

68 Польша 0-1-3=4

69 Китайский Тайбэй 0-1-2=3

69 Хорватия 0-1-2=3

69 Швейцария 0-1-2=3

72 Гонконг 0-1-1=2

72 Ямайка 0-1-1=2

72 Пуэрто-Рико 0-1-1=2

72 Замбия 0-1-1=2

76 Ирландия 0-1-0=1

76 Филиппины 0-1-0=1

76 Сент-Люсия 0-1-0=1

76 ОАЭ 0-1-0=1

80 Нидерланды 0-0-5=5

81 Саудовская Аравия 0-0-2=2

82 Афганистан 0-0-1=1

82 Эритрея 0-0-1=1

82 Эстония 0-0-1=1

82 Гондурас 0-0-1=1

82 Индонезия 0-0-1=1

82 Иордания 0-0-1=1

82 Косово 0-0-1=1

82 Нигер 0-0-1=1

82 Пакистан 0-0-1=1

82 Шри-Лака 0-0-1=1


 
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