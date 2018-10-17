Спорт Юношеские Олимпийские игры: медальный зачет Вашему вниманию неофициальный медальный зачет летних юношеских Олимпийских игр 2018, которые проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина), с 6 по 18 октября 2018 года. Республика Молдова на данный момент занимает 33 позицию в медальном зачёте. Первую золотую медаль на ЮОИ завоевала пловчиха Татьяна Салкуцан. Второе золото на счету борца Александра Гуцу, который победил в поединках с колумбийцем Брендоном Калле Пересом, тунисцем Ламджидом Маафи и россияниным Степаном Стародубцевым. Всего будет разыгран 241 комплект медалей. Ниже представлен список всех стран, которые выиграли хотя бы одну медаль в соревнованиях на юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айресе. 1 Россия 25-15-12=52 2 Китай 18-9-9=36 3 Япония 14-8-12=34 - Смешанная команда 12-12-12=36 4 Венгрия 12-7-4=23 5 Италия 10-9-12=31 6 Аргентина 9-6-6=21 7 Иран 6-3-1=10 8 Франция 5-13-7=25 9 Украина 5-5-6=16 10 Австралия 4-8-3=15 11 США 4-5-6=15 12 Колумбия 4-3-3=10 13 Куба 4-0-2=6 14 Индия 3-8-1=12 15 Узбекистан 3-4-3=10 16 Германия 3-4-2=9 17 Чехия 3-3-5=11 18 Таиланд 3-3-1=7 19 Мексика 3-2-6=11 20 Греция 3-1-1=6 21 Кения 3-1-1=5 21 ЮАР 3-1-1=4 23 Новая Зеландия 3-1-0=4 24 Румыния 2-3-3=8 25 Египет 2-2-5=9 26 Эфиопия 2-2-4=8 26 Словения 2-2-4=8 28 Болгария 2-2-2=6 29 Швеция 2-2-1=5 30 Азербайджан 2-1-2=5 31 Казахстан 2-1-1=4 32 Вьетнам 2-1-0=3 33 Малайзия 2-0-0=2 33 Республика Молдова 2-0-0=2 33 Катар 2-0-0=2 33 Венесуэла 2-0-0=2 37 Южная Корея 1-4-7=12 38 Грузия 1-4-1=6 39 Турция 1-3-6=10 40 Испания 1-3-4=8 41 Беларусь 1-3-3=7 42 Эквадор 1-2-2=5 43 Бельгия 1-2-1=4 44 Марокко 1-2-0=3 44 Нигерия 1-2-0=3 46 Норвегия 1-1-2=4 47 Дания 1-1-1=3 47 Израиль 1-1-1=3 47 Литва 1-1-1=3 47 Тунис 1-1-1=3 47 Словакия 1-1-1=3 52 Австрия 1-0-7=8 53 Армения 1-0-1=2 53 Доминиканская Республика 1-0-1=2 53 Финляндия 1-0-1=2 53 Уганда 1-0-1=2 57 Бурунди 1-0-0=1 57 Исландия 1-0-0=1 57 Маврикий 1-0-0=1 60 Бразилия 0-4-6=10 61 Великобритания 0-4-2=6 62 Канада 0-3-6=9 63 Алжир 0-3-0=3 64 Сербия 0-2-2=4 65 Киргизия 0-2-1=3 65 Монголия 0-2-0=2 67 Португалия 0-2-0=2 68 Польша 0-1-3=4 69 Китайский Тайбэй 0-1-2=3 69 Хорватия 0-1-2=3 69 Швейцария 0-1-2=3 72 Гонконг 0-1-1=2 72 Ямайка 0-1-1=2 72 Пуэрто-Рико 0-1-1=2 72 Замбия 0-1-1=2 76 Ирландия 0-1-0=1 76 Филиппины 0-1-0=1 76 Сент-Люсия 0-1-0=1 76 ОАЭ 0-1-0=1 80 Нидерланды 0-0-5=5 81 Саудовская Аравия 0-0-2=2 82 Афганистан 0-0-1=1 82 Эритрея 0-0-1=1 82 Эстония 0-0-1=1 82 Гондурас 0-0-1=1 82 Индонезия 0-0-1=1 82 Иордания 0-0-1=1 82 Косово 0-0-1=1 82 Нигер 0-0-1=1 82 Пакистан 0-0-1=1 82 Шри-Лака 0-0-1=1

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