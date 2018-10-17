Визит Эрдогана: приняты беспрецедентные меры безопасности

В связи с официальным визитом президента Турции Реджепа Эрдогана, 17 и 18 октября в Молдове будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщила во вторник примэрия Кишинева.

Согласно распоряжению примэрии, будет существенно ограничено движение транспорта и пешеходов на около 30 улицах Кишинева, несколько центральных улиц будут полностью перекрыты. В частности, движение будет ограничено или запрещено на следующих улицах: Дачия; Букурешть; Чуфля; Василе Александри; Александру чел Бун; Сергей Лазо; Колумна; Петру Мовилэ; Алексея Щусева; Михай Когэлничану; Константин Стере; Михай Эминеску; Влайку Пыркылаб; 31 августа; Вероника Микле; Анатолие Коробчану; Митрополит Дософтей; Митрополит Варлаам; Бэнулеску-Бодони; Сфатул Цэрий; Мария Чеботарь; Николае Йорга; Александр Пушкин; Триколоруй. Также будет закрыт общественный доступ в Соборный парк, на площадь Великого национального собрания в парк Штефана чел Маре.

В примэрии отказались представить информацию о точном времени, когда будут закрыты улицы. Отмечается, что это делается в "целях обеспечения безопасности президента иностранного государства" и это "стандартная мировая практика". При этом, В заверили, что большинство улиц будут перекрываться только перед и во время движения кортежа президента Турции - в остальные часы они будут доступны для движения транспорта.

Еще более жесткие меры безопасности приняты в Комрате, куда Эрдоган отправится в четверг. Жителям центральных улиц Комрата настоятельно рекомендовали не выходить из домов во время визита и не подходить к окнам, потому что это "опасно".

Согласно программе официального визита, 17 октября Реджеп Эрдоган осмотрит Кишинев и отремонтированную с турецкой помощью здание администрации президента. На это Турция выделила более 10 млн. евро. Вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном он примет участие в торжественной церемонии открытия обновленного здания.

На второй день Реджжеп Эрдоган с супругой посетят Гагаузскую автономию, где в Комрате и других населенных пунктах состоится открытие шести важных социальных объектов, построенных с участием Турции. В Комрате состоится митинг, на котором выступят президенты Турции и Молдавии. Доставка граждан будет организована властями автономии со всех населенных пунктов региона.