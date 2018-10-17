Молдавские аграрии собирают богатый урожай миндаля: куда сбыть продукцию

На юге Молдовы в селе Томай в разгаре уборка миндаля. В этом году владельцы одного из крупнейших садов супруги Марианна и Петр Топчу впервые снимают хороший урожай — по предварительным оценкам одну тонну с гектара.

Миндалевый сад был засажен еще девять лет назад, однако более или менее полноценно плодоносить начал только в этом году.

В поисках рынков сбыта



Прежде чем инвестировать в посадку миндального ореха его владельцы изучили рынок. Как рассказала Марианна Топчу, этот плод пользуется спросом. К примеру, в Турции, ощущается его нехватка. Владельцы самой большой плантации миндаля рассчитывают также на рынки Ирана, Ирака, Италии.

"На данный момент мы сотрудничаем с Италией и Азербайджаном. Но так как наш сад вошел в плодоношение только на седьмой год, мы не имели хорошего урожая. Этот год — первый, когда у нас такой сбор. Поэтому сейчас ищем и другие рынки", — рассказала Топчу.

По словам ее супруга, выход на европейский рынок сопряжен с определенными трудностями. Итальянцы скупают молдавский миндаль как сырье по низкой цене — до полутора евро за килограмм. Поэтому владельцы крупной плантации миндаля, насчитывающей 77 гектаров, надеются выйти на рынок СНГ.

"Мы можем фасовать миндаль. Поэтому у нас есть желание выйти на рынок СНГ, а именно в торговые сети", — поделился соображениями Топчу.

Миндаль молдавского производства уже продается в местных супермаркетах. В планах аграриев из села Томай производить миндальную муку и хлопья.



Как рассказала Топчу, выбор на миндаль пал не случайно. Семейная пара хотела минимизировать риски от занятия сельским хозяйством.

"Когда мы советовались, я сказала, посмотри, сколько вокруг персиков и слив. Давай посадим такой продукт, который не является скоропортящимся. Мы искали такую культуру, которая даст нам возможность переждать и не бояться, что не удастся продать вовремя", — отметила собеседница.

Собранный миндаль может храниться до трех лет. Это свойство помогает производителям выдержать паузу и дождаться лучшей цены от оптовиков. Один из рисков, связанных с выращиванием этой культуры связан с погодными условиями. Как отметила Топчу, миндаль не устойчив к заморозкам, поэтому его выращивание на севере Молдовы уже было бы невозможным.

Выращивание ореховых культур в последнее время набирает популярность у молдавских сельхозпроизводителей. По данным министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, озвученным в июле текущего года, насаждения ореховых культур в Молдове увеличились до 26 тысяч гектаров. Помимо миндаля и традиционного грецкого ореха, в Молдове высаживают плантации фундука.