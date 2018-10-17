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Эрдоган может привезти в Кишинев меч Штефана чел Маре
17.10.2018

В 2013 году Реджеп Эрдоган, который тогда занимал пост премьер-министра Турции пообещал привезти в Кишинев меч господаря Штефана чел Маре. Тогда его визит в Республику Молдова отменили из-за политического кризиса, разразившегося в Кишиневе.

Подлинный меч в Молдову так и не прибыл, так же как и в случае с Румынией Турция предоставила всего лишь его копию, передает stiri.md.  

С мая 2012 года в Национальном музее археологии и истории в Кишиневе выставлена копия меча Штефана чел Маре, подаренная тогдашним премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом бывшему министру Владу Филату.

Господарь получил в дар меч от Папы Сикста IV после битвы при Васлуе в знак признания решающей роли Молдовы в защите христианства. Меч сделан из толедской стали, лучшего материала, существующего в средние века для производства оружия. Ручка меча в виде креста украшена гербом Молдовы. Длина меча составляет 125 см, он весит 2,5 кг.

Оригинал меча господаря Штефана чел Маре находится во дворце «Топкапы» в Стамбуле. Меч был увезен в 1538 году турецкой армией во время вторжения в Молдову.

Что касается сегодняшнего визита, представители администрации президента не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что Реджеп Эрдоган привезет уникальный меч.


 
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