Визит Эрдогана задержался из-за переговоров с госсекретарем США

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в среду в Анкаре переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, который прибыл в Турцию с рабочим визитом, говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

"Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Турцию встретился с президентом Тайипом Эрдоганом в аэропорту Эсенбога (Анкары). Переговоры продолжались 40 минут", — говорится в сообщении, передает ria.ru

Отмечается, что встреча Эрдогана с Помпео состоялась в аэропорту, так как турецкий лидер сразу после переговоров должен был прибыть с визитом в Молдову.

С учетом предстоящей встречи Эрдогана с Помпео и перелета в Кишинев, президент Турции с супругой прибудет в Молдову не ранее 14:00. Накануне, встреча глав государств Молдовы и Турции планировалась в 12:00.

Ранее МИД Турции сообщил, что в ходе переговоров Помпео в Анкаре будет обсуждаться ситуация в Сирии. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что одной из тем его переговоров с Помпео будет дело пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

По сообщению госдепа, Помпео также предложит Турции помощь в расследовании исчезновения журналиста и "поприветствует решение турецких властей освободить пастора Эндрю Брансона". Стороны также обсудят другие вопросы, имеющие значение для двух стран.