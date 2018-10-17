В России ужесточили наказание за фиктивную прописку мигрантов из Молдовы и других стран

В России ввели уголовную ответственность за постановку трудовых мигрантов на фиктивный учет.

16 октября Государственная Дума России приняла во втором ключевом чтении поправки в Уголовный Кодекс, которые вводят уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных лиц и лиц без гражданства. Эта мера призвана ликвидировать практику постановки сотен и даже тысяч мигрантов на учет по одному адресу.

По этому поводу свой комментарий дал депутат Государственной Думы, сопредседатель Экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере миграции и гражданства Российской Федерации при Комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Иванов:

- Изменения касаются статьи 322 части 3 УК РФ. Во-первых, мы распространяем ее действие не только на жилые помещения, но и на нежилые: офисы. Во-вторых, мы расширяем само понятие «фиктивная постановка на учет». В частности, теперь под запрет попадет постановка на учет по адресу организации, в которой де-факто мигранты не будут работать. Иными словами, арматурщика или кровельщика теперь нельзя будет поставить на учет в библиотеке или кафе, - заявил депутат Максим Иванов.

Напомним, что в настоящее время Уголовный Кодекс РФ за фиктивную постановку мигрантов на учет устанавливает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей (от 26 до 130 тысяч леев), либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

В качестве наказания может стать лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

По статистике, в Россию ежегодно прибывает в среднем порядка 12 миллионов мигрантов. Среди них и несколько сот тысяч граждан Молдовы. Подобные изменения действующего миграционного законодательства призваны защитить интересы российских граждан, а также создать более доброжелательные условия для иностранных граждан, считают законодатели.