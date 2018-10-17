Визит президента Турции Эрдогана в Молдову: «Не спрашивайте когда наступит транспортный коллапс в столице

Тем не менее, высокий гость вернул Кишинев в советское время, где тротуары служили пешеходам, а не автомобилистам, везде были порядок и спокойствие.

Ехал утром в офис и поинтересовался у кондуктора, когда движение перекроют.

- Времени мы не знаем, но вы почувствуете это, - улыбнулась она. - Все встанут и будут долго стоять...

Полицейские Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Шли с коллегой к президентуре, куда первым делом должен был приехать президент Турции, и поразились. Когда такое было, что в Кишиневе (!) тротуары в центре города средь бела дня (!) перестали служить стоянками для машин (!) А тут лепота — ходи по всем тротуарам, хоть сверху вниз, хоть справа налево, ни в один автомобиль не упрешься!

У президентуры — суровые люди в штатском, полиция, рамка и металлоискатель.Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

Машин в центре очень мало, впрочем, как и людей. Огородили полицейскими лентами сквер у Театра оперы и балета, здание кинотеатра «Патрия», правда, людей пускают. Пока. Нельзя только идти улицей за зданием правительства, но по площади люди идут спокойно. У площади со стороны улицы Пушкина стоят три спецназовца с крутыми и навороченными автоматами. Вроде, последняя модификация «Калашникова»...

- Ждем, - вздохнул полицейский, стоявший у обочины, отвечая на вопрос, когда перекроют движение. - Пока, как видите, никто команды не давал...

Такое ощущение, что визит Эрдогана вернул Кишинев на день в советское время. У власти — Андропов и идет борьба с тунеядством, днем все на работе, по улицам фланируют только молодежь и иностранные туристы...

- Непривычное это ощущение, давно от него отвыкли, - подтвердил мои мысли веселый пенсионер Иван Федорович, которого я встретил по дороге к президентуре. - Почаще бы приезжали такие важные гости, как турецкий президент! Кстати, сам иду к президентуре, может, Эрдоган отвалит несколько долларов Молдове?

Почетный караул

У президентуры — суровые люди в штатском, полиция, рамка и металлоискатель. Дотошно проверяют журналистов, прежде чем впустить внутрь. Резвятся два фонтана, постелены красные ковровые дорожки, правда, кто-то уже успел на них наследить. Само здание президентуры сияет стеклом, отражая веселый солнечный цвет и белыми стенами. Ярко, празднично, нарядно, как будто и не было девяти лет разрухи и хаоса.

Президентский дворец готов к визиту высокого гостяФото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

Вынесли и поставили у входа два флага — Молдовы и Турции. Но почему-то быстро убрали. Журналисты вовсю снимают, ждут, когда же приедет Эрдоган. Жарко, фонтаны весело журчат, сейчас бы искупаться в них! Благо, до приезда высокого гостя еще есть время...

Ждем-с.

ЛЕОНИД РЯБКОВ