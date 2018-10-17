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Игорь Додон наградил Орденом Республики Реджепа Эрдогана
17.10.2018

Глава государства Игорь Додон наградил Орденом Республики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который находится в Молдове с официальным визитом.

Орден был вручен «в знак глубокой благодарности за особые заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений, взаимопонимания и сотрудничества в разных областях между Турцией и Республикой Молдова, а также за значительный вклад в предоставление важной поддержки нашей стране», передает realitatea.md.

Церемония состоялась вскоре после совместной пресс-конференции двух президентов.


 
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