Главная Игорь Додон наградил Орденом Республики Реджепа Эрдогана Глава государства Игорь Додон наградил Орденом Республики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который находится в Молдове с официальным визитом. Орден был вручен «в знак глубокой благодарности за особые заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений, взаимопонимания и сотрудничества в разных областях между Турцией и Республикой Молдова, а также за значительный вклад в предоставление важной поддержки нашей стране», передает realitatea.md. Церемония состоялась вскоре после совместной пресс-конференции двух президентов.

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