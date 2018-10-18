О террористах, госпереворотах и мече Штефана чел Маре: Как прошел первый день исторического визита президента Турции в Молдову

Корреспондент «КП» побывал при открытии президентуры после реставрации и встрече молдавского и турецкого лидеров.

Когда в феврале этого года мы с нашим фотокором Сергеем Седлецким отправились в здание президентуры, мы застали его, прямо скажем, в плачевном состоянии: пыль «стояла» в воздухе, стекла были побиты, стены — голые, а гранитные плиты так и съезжали со ступенек. А еще мы наблюдали мрачную, но, наверное, красноречивую картину — лежащий на полу герб Молдовы.

Тогда мы только видели эскизы того, как будет выглядеть здание президентуры после реставрации. И вот сейчас я стоял перед ним: белесым и золотым, с играющими фонтанами, свежим и обновленным. Такое, по крайней мере, складывалось первое впечатление.

Как и любой кишиневец, узнавший о перекрытии улиц в связи с визитом турецкого президента, я «предвкушал» транспортный коллапс. Подойдя к президентуре в ожидании турецкого лидера, я то и дело поглядывал на дорогу — она была своего рода индикатором для всех журналистов: едут машины — значит, турецкий лидер к президентуре не приближается. Сразу скажу: дороги, по моим наблюдениям, не перекрывали до последнего — до самого момента прибытия Эрдогана, за что действительно можно сказать полиции «спасибо».

Первыми к зданию президентуры подъехали молдавские чиновники — среди них была и башкан Гагаузии Ирина Влах (в четверг, 18 октября, Эрдоган отправиться в автономию на открытие нескольких проектов социального значения — прим. ред.) и несколько молдавских депутатов. Чуть поодаль стояли журналисты — ждали первых лиц молдавского и турецкого государств.

Первым приехал Игорь Додон с супругой Галиной. Встав у красной ковровой дорожки, они ждали Эрдогана с женой. Замер почетный караул.

- Едут!

Защелкали фотокамеры, во дворе показался черный автомобиль с турецкими флагами. Из него вышел турецкий президент с женой. Теплое приветствие, музыка, гимны. Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз прошлись по дорожке, о чем-то живо переговариваясь.

Все мы зашли в президентуру. Главный холл белел и совсем не напоминал о той разрухе, которую мы видели еще полгода назад. Огромная люстра свисала с высоты третьего этажа. Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган отправились осматривать здание после ремонта. Ирина Влах осталась на первом этаже — она легко и мастерски разговаривала по-турецки с иностранными гостями.

Осмотревшись, мы перешли в малый зал. На столе ожидали микрофоны, золотые ручки и папки. Спустя короткое время здесь будет подписано историческое Заявление - о стратегическом сотрудничестве между Турцией и Молдовой на высоком уровне.

Сам приезд Эрдогана в Молдову — уже исторический. Дело в том, что это первый визит президента Турецкой республики в Молдову за последние 24 года.

- С 1994 года было несколько рабочих визитов президента Турции в Молдову. Но это — первый официальный визит с 1994-го, - уточнил президент Молдовы Игорь Додон, по приглашению которого в нашу республику и прибыл турецкий лидер. - Отношения между нашими государствами — дружественные. Мы подписали более 60 двусторонних соглашений. Сегодня исторический день для наших отношений еще и потому, что мы решили создать Совет по стратегическому сотрудничеству между нашими странами. Турция — стратегический партнер Молдовы, который на разных этапах помогал, играл, играет и будет играть важную роль не только в регионе, но и в жизни Республики Молдова. При содействии Турции была создана Гагаузская автономия. Этой поддержкой турецкие друзья способствовали укреплению государственности Молдовы.

Додон наградил Эрдогана Орденом Республики

Фото: ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ

Президент Молдовы Игорь Додон добавил, что страны связывают хорошие отношения в том числе в области экономики.

- В прошлом году наш торговый оборот превысил 400 млн долларов. Очень надеюсь, что в этом году эта цифра превысит полмиллиарда. Наша задача на ближайшие годы — более 1 млрд торгового оборота. Кроме того, в Молдове работают свыше 1300 предприятий с турецким капиталом. Мы обсудили с господином Эрдоганом и тот факт, что сотни миллионов долларов турецкие инвесторы уже вложили в экономику Молдовы. В разные области — в том числе социальные. Надеюсь, что эти инвестиции последуют и в будущем. Благодарю и за технико-финансовую поддержку, оказанную Турцией, - заявил глава молдавского государства.

Президенты подписали Заявление - о стратегическом сотрудничестве между Турцией и Молдовой.

Игорь Додон особо поблагодарил за помощь в реставрации здании президентуры, пострадавшего в результате «попытки государсвтенного переворота».

- Президент Турции, к сожалению, несколько лет назад пережил подобное — попытку государственного переворота. Когда я попросил о помощи в ремонте президентуры, господин Эрдоган незамедлительно распорядился о воплощении в жизнь этой инициативы. Это настоящая помощь для молдавского народа, ведь мы говорим о реставрации государственного символа, - подчеркнул Игорь Додон.

Додон наградил Эрдогана Орденом Республики.

Сам Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что отношения между Молдовой и Турцией — особенные.

- Мы будем поддерживать Молдову всегда и без страха, - сказал турецкий лидер. - Хочу высказаться и о попытке государственного переворота, которая имела место в нашей стране. Террористическая организация, которой мы помешали, продолжает свою деятельность — в том числе в Молдове, они пытаются внедриться в государственные структуры, предпринять шаги, которые предприняли у нас. И я считаю, что друг должен рассказывать другу о том, как защититься. Наша позиция: мы должны развивать и укреплять наши отношения.

Турецкий и молдавский президенты посадили по дереву. Фото: ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ

Турецкий президент также добавил, что отдал распоряжение турецкому министру культуры о передаче Молдове точной реплики сабли Штефана чел маре. Игорь Додон поблагодарил турецкого коллегу и вручил ему государственную награду - «Орден республики», за особые заслуги перед нашей страной, оказание помощи и развитие двусторонних отношений между Молдовой и Турцией.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ