О террористах, госпереворотах и мече Штефана чел Маре: Как прошел первый день исторического визита президента Турции в Молдову

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Корреспондент «КП» побывал при открытии президентуры после реставрации и встрече молдавского и турецкого лидеров.
Когда в феврале этого года мы с нашим фотокором Сергеем Седлецким отправились в здание президентуры, мы застали его, прямо скажем, в плачевном состоянии: пыль «стояла» в воздухе, стекла были побиты, стены — голые, а гранитные плиты так и съезжали со ступенек. А еще мы наблюдали мрачную, но, наверное, красноречивую картину — лежащий на полу герб Молдовы.
Тогда мы только видели эскизы того, как будет выглядеть здание президентуры после реставрации. И вот сейчас я стоял перед ним: белесым и золотым, с играющими фонтанами, свежим и обновленным. Такое, по крайней мере, складывалось первое впечатление.
Как и любой кишиневец, узнавший о перекрытии улиц в связи с визитом турецкого президента, я «предвкушал» транспортный коллапс. Подойдя к президентуре в ожидании турецкого лидера, я то и дело поглядывал на дорогу — она была своего рода индикатором для всех журналистов: едут машины — значит, турецкий лидер к президентуре не приближается. Сразу скажу: дороги, по моим наблюдениям, не перекрывали до последнего — до самого момента прибытия Эрдогана, за что действительно можно сказать полиции «спасибо».
Первыми к зданию президентуры подъехали молдавские чиновники — среди них была и башкан Гагаузии Ирина Влах (в четверг, 18 октября, Эрдоган отправиться в автономию на открытие нескольких проектов социального значения — прим. ред.) и несколько молдавских депутатов. Чуть поодаль стояли журналисты — ждали первых лиц молдавского и турецкого государств.
Первым приехал Игорь Додон с супругой Галиной. Встав у красной ковровой дорожки, они ждали Эрдогана с женой. Замер почетный караул.
- Едут!
Защелкали фотокамеры, во дворе показался черный автомобиль с турецкими флагами. Из него вышел турецкий президент с женой. Теплое приветствие, музыка, гимны. Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз прошлись по дорожке, о чем-то живо переговариваясь.
Все мы зашли в президентуру. Главный холл белел и совсем не напоминал о той разрухе, которую мы видели еще полгода назад. Огромная люстра свисала с высоты третьего этажа. Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган отправились осматривать здание после ремонта. Ирина Влах осталась на первом этаже — она легко и мастерски разговаривала по-турецки с иностранными гостями.
Осмотревшись, мы перешли в малый зал. На столе ожидали микрофоны, золотые ручки и папки. Спустя короткое время здесь будет подписано историческое Заявление - о стратегическом сотрудничестве между Турцией и Молдовой на высоком уровне.
Сам приезд Эрдогана в Молдову — уже исторический. Дело в том, что это первый визит президента Турецкой республики в Молдову за последние 24 года.
- С 1994 года было несколько рабочих визитов президента Турции в Молдову. Но это — первый официальный визит с 1994-го, - уточнил президент Молдовы Игорь Додон, по приглашению которого в нашу республику и прибыл турецкий лидер. - Отношения между нашими государствами — дружественные. Мы подписали более 60 двусторонних соглашений. Сегодня исторический день для наших отношений еще и потому, что мы решили создать Совет по стратегическому сотрудничеству между нашими странами. Турция — стратегический партнер Молдовы, который на разных этапах помогал, играл, играет и будет играть важную роль не только в регионе, но и в жизни Республики Молдова. При содействии Турции была создана Гагаузская автономия. Этой поддержкой турецкие друзья способствовали укреплению государственности Молдовы.
Додон наградил Эрдогана Орденом Республики
Президент Молдовы Игорь Додон добавил, что страны связывают хорошие отношения в том числе в области экономики.
- В прошлом году наш торговый оборот превысил 400 млн долларов. Очень надеюсь, что в этом году эта цифра превысит полмиллиарда. Наша задача на ближайшие годы — более 1 млрд торгового оборота. Кроме того, в Молдове работают свыше 1300 предприятий с турецким капиталом. Мы обсудили с господином Эрдоганом и тот факт, что сотни миллионов долларов турецкие инвесторы уже вложили в экономику Молдовы. В разные области — в том числе социальные. Надеюсь, что эти инвестиции последуют и в будущем. Благодарю и за технико-финансовую поддержку, оказанную Турцией, - заявил глава молдавского государства.
Президенты подписали Заявление - о стратегическом сотрудничестве между Турцией и Молдовой.
Игорь Додон особо поблагодарил за помощь в реставрации здании президентуры, пострадавшего в результате «попытки государсвтенного переворота».
- Президент Турции, к сожалению, несколько лет назад пережил подобное — попытку государственного переворота. Когда я попросил о помощи в ремонте президентуры, господин Эрдоган незамедлительно распорядился о воплощении в жизнь этой инициативы. Это настоящая помощь для молдавского народа, ведь мы говорим о реставрации государственного символа, - подчеркнул Игорь Додон.
Додон наградил Эрдогана Орденом Республики.
Сам Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что отношения между Молдовой и Турцией — особенные.
- Мы будем поддерживать Молдову всегда и без страха, - сказал турецкий лидер. - Хочу высказаться и о попытке государственного переворота, которая имела место в нашей стране. Террористическая организация, которой мы помешали, продолжает свою деятельность — в том числе в Молдове, они пытаются внедриться в государственные структуры, предпринять шаги, которые предприняли у нас. И я считаю, что друг должен рассказывать другу о том, как защититься. Наша позиция: мы должны развивать и укреплять наши отношения.
Турецкий и молдавский президенты посадили по дереву. Фото: ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ
Турецкий президент также добавил, что отдал распоряжение турецкому министру культуры о передаче Молдове точной реплики сабли Штефана чел маре. Игорь Додон поблагодарил турецкого коллегу и вручил ему государственную награду - «Орден республики», за особые заслуги перед нашей страной, оказание помощи и развитие двусторонних отношений между Молдовой и Турцией.
ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ
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