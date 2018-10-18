Визит президента Турции В Молдову: 18 октября Эрдоган уедет в Комрат, а перекроют снова Кишинев

Просьба не расслабляться, в четверг, жителей столицы тоже ожидает небольшой транспортный апокалипсис.

Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в Молдову с официальным визитом на два дня. По причине приезда турецкого лидера в Кишиневе были предприняты беспрецедентные меры безопасности — центр города оказался практически полностью перекрыт на время. 17 октября Эрдоган встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном и премьером Павлом Филипом, а 18 октября отправится в Комрат.

- Сегодня ограничения на движение транспорта по городу будут полностью сняты к 19.00, - рассказал «Комсомольской правде» в Молдове первый заместитель главы муниципальной полиции Силвиу Мушук. - Завтра движение по центру Кишинева и на Ботанике тоже будет ограничено частично с перерывами с самого утра и до вечера.

Движение вновь будет ограничено на проспекте Дачия, улицах Букурешть и Чуфля, у сквера у Кафедрального собора, на площади Великого национального собрания, у парка Штефана чел Маре, проспекта Штефана чел Маре от Михая Витязул до Негруцци, на участках улиц Александри, Александру чел Бун, Лазо, Колумна, Петру Мовилэ, Щусева, Когэлничану, Стере, Еминеску, Влайку Пыркэлаб, 31 августа 1989, Микле, Коробчану, Дософтей, Варлаам, Бэнулеску-Бодони, Сфатул Цэрий, Марии Чеботарь, Йорга, Пушкина и Триколорулуй. Точно время, когда это произойдет пока неизвестно.

Кстати, как нам сообщил Силвиу Мушук, сегодня в городе зарегистрировано чрезвычайно мало преступлений. Точно число тоже нам не назвали, сутки еще не закончились…

ЛЕОНИД РЯБКОВ