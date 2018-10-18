Молдавскими дорогами теперь займется Китай

Молдавское правительство одобрило решение о переговорном процессе по проекту Соглашения между Правительством Республики Молдова и Индустриально-коммерческим банком Китая (ИКБК).

Это соглашение предусматривает финансирование ИКБК работ по реконструкции национальной трассы M5, которая соединяет границу с Украиной – село Крива – город Бельцы – муниципий Кишинев – город Тирасполь, а так же дорог R14 и R13 на участке между Бельцами и Флорештами.

Сумма ожидаемого кредита составляет 229 миллионов евро (4.5 миллиарда леев) сообщается в пресс-релизе правительства.

Решение о возобновлении переговоров с китайской стороной было принято сегодня, 17 октября, после отказа европейских структур выделять кредиты и гранты нынешнему правительству ДПМ.