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Экономика
Молдавскими дорогами теперь займется Китай
18.10.2018

Молдавское правительство одобрило решение о переговорном процессе по проекту Соглашения между Правительством Республики Молдова и Индустриально-коммерческим банком Китая (ИКБК).

Это соглашение предусматривает финансирование ИКБК работ по реконструкции национальной трассы M5, которая соединяет границу с Украиной – село Крива – город Бельцы – муниципий Кишинев – город Тирасполь, а так же дорог R14 и R13 на участке между Бельцами и Флорештами.

Сумма ожидаемого кредита составляет 229 миллионов евро (4.5 миллиарда леев) сообщается в пресс-релизе правительства.

Решение о возобновлении переговоров с китайской стороной было принято сегодня, 17 октября, после отказа европейских структур выделять кредиты и гранты нынешнему правительству ДПМ.


 
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