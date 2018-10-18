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Политика
Цырдя: Правая оппозиция раздражена тем, что Эрдоган приехал по приглашению президента
18.10.2018

Правая оппозиция раздражена тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершает визит в Молдову по приглашению ее президента Игоря Додона, - считает политолог, депутат-социалист Богдан Цырдя.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил в социальных сетях, что "массовый психоз либералов, Партии действия и солидарности (PAS), партии "Платформа DA" и других лакеев Госдепа по поводу визита превзошел все ожидания".

"Главное обвинение в адрес Эрдогана - перекрытие улиц Кишинева. А когда приезжали Джо Байден (вице-президент США в 2009-2017 гг. - "И.") в 2011 г. и Ангела Меркель (федеральный канцлер Германии - "И.") в 2012 г. , было намного жестче и все молчали", - напомнил эксперт.

По его словам, правая оппозиция называет Эрдогана "диктатором", а Турцию - "классической диктатурой", но ведь Турция - член НАТО и кандидат на вступление в ЕС".

"Неужели НАТО имеет в своих рядах диктаторские режимы и Европа дает статус кандидата отъявленным тираниям? Оппозиция считает Турцию "отсталой страной", но по данным МВФ ее номинальный ВВП в 2017 г. составил $857 млрд., что в 100 раз больше чем у РМ. В прошлом году Турция предоставила РМ более $60 млн. различной помощи, а агентство TIKA - $33 млн.", - отметил Цырдя.


 
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