Создан Совет стратегического сотрудничества между Молдовой и Турцией

Декларация о создании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Республикой Молдова и Республикой Турция была подписана сегодня, 17 октября, президентами двух государств в Кишинёве, передает IPN.

Президент Игорь Додон заявил, Турция является для Молдовы примером защиты национальных интересов. Она является стратегическим партнёром, который играл и играет важную роль для Кишинёва. Глава государства отметил успешные экономические отношения с Турцией и сообщил, что он рассчитывает на то, что в последующие годы товарооборот между двумя странами превысит один миллиард долларов, практически удвоившись по сравнению с сегодняшним показателем.

Игорь Додон поблагодарил Турцию за техническую помощь, оказываемую Республике Молдова на протяжении 24 лет, в течение которых Анкара безвозмездно вложила в нашу страну свыше 80 миллионов долларов, в том числе в социальные проекты в Гагаузии. По словам главы государства, Гагаузия и её жители являются связующим звеном между Молдовой и Турцией, дополнительной гарантией государственности Республики Молдова.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, отметил, что территориальная целостность Республики Молдова очень важна для Турции. Анкара желала бы урегулирования приднестровского конфликта на основе принципов сохранения мира. А подписанная сегодня декларация о стратегическом партнёрстве выведет отношения между двумя странами на новый уровень. „Друзья помогают друг другу. Мы вас поддержим, когда это будет нужно, ничего не боясь”, - пообещал Реджеп Эрдоган.

Президент Турции также выразил недоумение в связи с тем, что поддержка, оказанная Анкарой в реконструкции здания Администрации президента Молдовы, получила негативные комментарии в Кишинёве. По его словам, этот жест символизирует дружбу между Турцией и Молдовой. Реджеп Эрдоган призвал тех, кто высказывает негативные комментарии в отношении турок, вести себя так, как это подобает друзьям. Он также сообщил, что вскоре два турецких государственных банка откроют свои филиалы в Молдове и будут работать на благо молдавского народа.

В ходе встречи два президентов договорились о том, что точная копия меча Штефана чел Маре, оригинал которого хранится в одном из турецких музеев, будет в скором времени доставлена в Молдову. Такая же копия была предоставлена ранее Румынии.

По окончании заявлений для прессы Игорь Додон вручил Реджепу Эрдогану Орден Республики.

17–18 октября президент Турции находится в Республике Молдова с официальным визитом.