Николай Григоришин: моя мечта – это город, в котором приятно жить и из которого не хочется уезжать

В интервью порталу ТРИБУНА, примар муниципия Бельц, Николай Григоришин рассказал о первых четырех месяцев в этой должности, о «наследстве» от предыдущего примара, Ренато Усатого, об отношениях с центральными властями, о парламентских выборах и о других интересных моментах.

Т: Вы в должности вот уже четыре месяца. Каким был этот период? Каковы были Ваши первые действия в этой должности?

Н.Г.: В первую очередь хочу ещё раз поблагодарить своих земляков за поддержку, которая мне была оказана. Бельчане не изменили своему характеру, вдумчиво разобрались в ситуации и сделали свой выбор. Полгода до этого очень многое делалось для того, чтобы представители Ренато Усатого были отстранены от городского руководства. Кто это делал, какими способами, почему и зачем: бельчане всё это поняли и проголосовали не просто за меня, а за продолжение всего начатого нашей командой. В первую очередь, за искоренение коррупции. Люди за 10 с чем-то лет (да и больше, наверное: корни явления лежат ещё в 90-х) устали от обмана и воровства, когда руководящие должности в примэрии воспринимались чиновниками как кормушка. Мы положили этому конец. А четырехмесячный период, о котором вы спрашиваете, прошел в работе, вполне уже привычной. Я не явился в примэрию с улицы. До начала предвыборной кампании я уже занимал пост исполняющего обязанности примара. И до этого тоже занимался городскими проблемами в качестве муниципального советника от Нашей партии. Когда оппоненты примара Ренато Усатого изгнали его из Молдовы, включился в процессы ещё активнее, чтобы те задачи, который поставила в 2015 году наша команда, те обещания, которые мы дали бельчанам, были выполнены.

Т: Кстати Вы думали, что выиграете с первого тура? По Вашему, как объясняется набранный Вами результат?

Н.Г.: Отчасти я уже ответил на этот вопрос чуть раньше. Более развернутые объяснения могут дать те, кто называет себя в Молдове политологами и экспертами. Правда, иногда эти объяснения смешно слушать, но не суть: повторюсь – я сам бельчанин и хорошо знаю бельчан, поэтому был уверен, что мы победим. Конечно, я бы слукавил, сказав, что мы не готовились ко второму туру. Этот вариант тоже рассматривался. Но жители города решили иначе. Т: Какое «наследство» оставил Вам предыдущий примар, Ренато Усатый? Какие его проекты Вы продолжаете внедрять?

Н.Г.: Этим «наследством» я бы назвал в первую очередь одно важнейшее достижение. И вот в чем оно состоит. Городская власть, по итогам оценки независимых общественных организаций, была названа самой прозрачной в стране. Это значит, что мы выполнили главное обещание 2015 года: местная власть повернулась лицом к людям, стала более открытой по той простой причине, что скрывать нам нечего. И время, когда дела делались по-другому, не вернется, как бы того некоторым деятелям не хотелось. Ренато Усатый многое успел за год (чуть позже я перечислю, что именно), но, и это важнее всего, он задал тон на долгие годы вперед. Возникла совершенно новая атмосфера. Люди, работающие в органах местной власти, начали правильно понимать стоящие перед ними задачи.

С 2015 года мы проводим полную замену асфальта на городских улицах и во дворах, устанавливаем детские площадки, провели капитальный ремонт протяженного участка центральной городской магистрали, причем, провели по самым высоким стандартам, выкладываем плиткой тротуары, привозим в город новую коммунальную технику. Десятки новых тракторов, мусоровозов, снегоуборочные машины: всё это появилось в Бельцах за счет увеличения эффективности муниципальных предприятий, у которых теперь появились доходы, а также благодаря развитию дружественных связей с российскими и европейскими городами. Прошу заметить, что для покупки техники мы не отдали ни одну муниципальную услугу в частную концессию. Город сам должен зарабатывать и вкладывать средства в благоустройство.

Есть, конечно, и некоторые недочеты в нашей работе. Знаете, как говорят: кадры решают всё. Мы сделали несколько кадровых ошибок и последствия расхлёбываем до сих пор. Кстати, удивительно и смешно, что те наши бывшие сотрудники, которых жестко критиковали в свое время представители Демпартии (простите, что немного ухожу в политику), пошли на повышение в республиканских структурах, когда покинули нашу команду, сделав политические заявления. То есть, сначала они считали их бездельниками и недотёпами, а потом повысили за лояльность. Так у нас в Молдове всё, к сожалению, и происходит.

Отдельно хочу затронуть тему приюта для бездомных животных. Мы обещали его построить, но приют так и не появился. Тот факт, что на дворе 2018 год и объект, наконец, строится, никак нас не прощает. Признаю: было сделано много ошибок и мы наступили на все грабли, на которые только можно было наступить. Особенно отчетливо я это понял на днях, когда мне показали приют в Ботошанах, с которыми у нас три совместных проекта на общую сумму в 3 миллиона евро. Приюта среди этих проектов, к сожалению, нет, но то, что я увидел в Румынии, то, как и на какие сравнительно небольшие средства они его у себя построили, наводит меня на грустные мысли. Мы должны были давно решить данную проблему. Для меня это одно из главных направлений.

Т: Про «мусорную проблему» Бельц не раз говорили. Какова ситуация сейчас?

Н.Г.: Так называемая «мусорная проблема» – это багаж, «забытый» в городе прежним руководством. Они отдали услугу по вывозу мусора частной компании на условиях, которые Бельцам не были выгодны. Если вы пересмотрите заседания муниципального совета от 2012 года, то услышите, как это решение тогда критиковали даже нынешние представители ДПМ, предупреждая, что оно ещё аукнется Бельцам. По иронии, 5 лет спустя, именно демократы сделали всё, чтобы аукнулось как можно сильнее. Они проблему обострили, а потом, когда город начал утопать в мусоре, они же её и решили, забрав этого частника. Произошедшее ещё раз доказывает, что контроль над концессионером перешел в 2015 году от Партии коммунистов к Демократической партии вместе с той командой, которая в парламенте переметнулась от ПКРМ к ДПМ. Видите, снова политика. К сожалению, она частенько вмешивается в городские дела, особенно когда городом руководит примар от оппозиционной партии. Впрочем, для меня главное, что концессионер в итоге ушел. Как там они его отблагодарят и что компенсируют – это их дела. Моя зона ответственности – Бельцы. Сейчас мусор вывозится. Мы купили дополнительные контейнеры и запустили на улицы дополнительные мусорные машины. Развивать тему, если честно, не очень хочу. Они убрались и слава Богу. Теперь мы будем убирать.

Т: Как внедряется проект по ремонту дорог муниципия? Каков бюджет для этих работ?

Н.Г.: Ремонт дорог нельзя называть проектом в общепринятом понимании. Да, тут присутствует проектность и целеполагание, но вместе с тем, это обычная процессуальная задача городской власти. Иными словами, её работа. А называя работу громкими словами, мы переходим в популисткую плоскость, вроде той, в которой протекал республиканский «проект ремонта сельских дорог». Его так раскручивали за год до выборов, что все поняли, какая у этого проекта главная цель.

О нашей работе в этом направлении могу сказать несколько важных вещей. Первое: мы уходим от ямочного ремонта, потому что он может длиться бесконечно, а дороги будут становиться только хуже. Ямочного ремонта будет меньше, а капитального больше. На дорогах надо менять покрытие с соблюдением всех стандартов. Так, чтобы потом не приходилось латать ямы. Некачественный ремонт должен переделывать подрядчик. Подрядчиками для капитального ремонта всё чаще будут становиться частные компании, у которых есть вся необходимая техника. В идеале, иностранные компании. Это не тот случай, когда надо делать акцент на поддержку отечественного производителя, но так или иначе, всё решится на тендерах. Сегодня у муниципального предприятия ДРСУ ещё нет всей необходимой техники для качественного ремонта дорог. Мы будем развивать предприятие, и со временем оно сможет осуществлять эту деятельность.

Второе: с помощью тех денег, которые приходят в города из республиканского дорожного фонда, дороги никогда и нигде отремонтированы не будут, особенно учитывая их нынешнее состояние. Для Бельц из года в год уже на протяжении многих лет эта сумма варьирует между миллионом долларов и миллионом евро. На год на все дороги. Я мог бы развить тему нечестного распределения бюджетов, потому что действительно Бельцы получают меньше, чем бельчане отдают в этот фонд. И я буду поднимать эту тему на уровне руководства страны, но факт состоит в том, что и про самом честном распределении сумма увеличится незначительно. Это означает только одно: дороги в Бельцах и в других городах можно отремонтировать, только полностью сменив подход. Нужны быстрые преобразования дорожной инфраструктуры. Осуществить их можно только за счет внешних грантовых средств и за счет кредитов. Под выгодные для города проценты, разумеется. Именно так ремонт производился у наших соседей, в тех же Ботошанах. Я говорил на эту тему с примаром Кэтэлином Флутуром во время недавнего визита. Много лет назад он собрал банкиров и рассказал о своей идее, и уже они соревновались между собой, предлагая Ботошанам процентные ставки один ниже другого.

Кэтэлин привел любопытную аналогию. Мы же не делаем ремонт в своих квартирах понемногу с каждой зарплаты. Если поступать так, то ничего, кроме вечного бардака не добьешься. Мы идем в банк, берем кредит и делаем всё сразу, а потом ищем способ, как побыстрее отдать деньги. Город должен зарабатывать больше, и он будет зарабатывать. В том числе, за счет того, что в городе будет хорошая дорожная инфраструктура. В этом и состоит проектность, о которой мы говорили в начале. Я понимаю, конечно, что на инициативе с кредитом будут паразитировать во время следующей предвыборной кампании мои оппоненты, но факт состоит в том, что другого способа капитально отремонтировать все дороги и закрыть эту проблему раз и навсегда, не существует, нравится это кому-то или нет.

Т: Во время избирательной кампании Вы говорили, что особое внимание будете уделять социальной сфере. С какими инициативами выступили в данном контексте?

Н.Г.: Бюджет Бельц был и останется социально-ориентированным. Пенсионеры у нас ездят бесплатно в электрическом транспорте, а льготные категории граждан получают в холодный период компенсации за отопление. Есть и другие льготы, а также единовременные выплаты, решения по которым принимает муниципальный совет. Я еженедельно провожу открытые приемы горожан, выслушиваю каждого и стараюсь помочь в решении проблем. Многие из них связаны с отсутствием жилплощади. Мы ищем возможность строительства социального жилья для молодых семей с минимальной арендной платой (намного ниже рыночной) и возможностью его выкупа. Ведутся переговоры с иностранными коллегами, у которых уже есть опыт в этой сфере.

Т: Каковы Ваши отношения с центральными властями? Как сотрудничаете с ними?

Н.Г.: Сугубо деловые. Политика отдельно – городские дела отдельно. У нас на повестке много вопросов, которые без центральных властей не решить, какая бы партия там, в центре ни находилась. Это и долгоиграющий вопрос о статусе муниципия Бельцы, бюджетно-налоговые отношения, вопрос о статусе муниципальной клинической больницы (совет уже, кстати, проголосовал по этому вопросу), о функционировании в Бельцах структур республиканского подчинения и многое другое. В моем понимании, примар это не только менеджер, но и человек, который всегда должен пытаться находить компромиссы между различными частями городского сообщества, а также между городом и республиканской властью, опять же, повторюсь, какая бы партия её ни возглавляла. До 2009 года ПКРМ была у власти и в Бельцах, и в республике. Много ли толку было от этого городу? Не знаю, судить бельчанам. Для меня на первом месте интересы моих земляков. Тех, кто проголосовал за меня и тех, кто этого не сделал.

Жаль, впрочем, что в Молдове центральные власти всегда пытались, а сегодня это особенно актуально, подавить местную автономию, дезавуировать выбор людей в городах и сёлах. Законно избранного примара Бельц, например, собираются лишить ряда важных полномочий, чтобы передать их муниципальному совету, в котором правящая в стране партия на сегодняшний день де-факто обладает большинством, спрятанным за некое подобие коалиции. Кстати, ничего не напоминает? Парламент, бесполномочный и удобный президент: вот в Бельцах они намереваются воссоздать микромодель этой системы. Разница в том, что, в отличие от президента, я по этому поводу молчать не буду. Как мы можем бороться за права бельчан, мы уже показывали в этом году, начиная с январской голодовки.

Т: Ваш мандат короткий – до лета. Каких результатов Вы намерены добиться?

Н.Г.: Есть несколько краткосрочных задач, связанных с ремонтом дорог. Планирую весной привлечь к этому самые современные технологии, которые позволяют справляться быстрее. Не хочу забегать вперед, но если получится, то кадры ремонта в Бельцах разойдутся на ютубе и фэйсбуке очень большим тиражом. В хорошем смысле, конечно.

Планирую достроить приют для бездомных животных. Привезти в Бельцы новую технику. На эту тему ведутся переговоры с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кстати, на днях туда еду в командировку. До лета Бельцы, конечно, не превратятся в город мечты, но моя мечта – это город, в котором приятно жить и из которого не хочется уезжать. Со временем она осуществится. Хочу внести вклад в историю и не вижу в этом признании ни капли самонадеянности. Чем выше планка, тем больше шансов на успех.

Т: Намерены ли Вы баллотироваться еще на один мандат?

Н.Г.: Отвечу коротко: конечно, да.

Т: Будете участвовать в парламентских выборах 24 февраля 2019 года? В какой форме?

Н.Г.: Так же коротко: ни в какой форме в этих выборах я участвовать не собираюсь. Я примар Бельц и у меня есть обязательства перед бельчанами.

Т: Какова стратегия Нашей Партии для парламентских выборах?

Н.Г.: Спросите у стратегов «Нашей партии». Я не из них.

Т: Каким Вы видите муниципий Бельцы через пять лет? А Молдову?

Н.Г.: Городом, в котором что-то изменилось в лучшую сторону. Мир развивается и меняется очень быстро. 5 лет для новейшей истории большой срок. А мы уже тридцать лет топчемся на месте, деградируем. Бельцы должны выйти на крейсерскую скорость. То же самое касается и Молдовы. Через 5 лет у жителей города и страны должна появиться надежна на изменения к лучшему. Сейчас её нет. Спит или умерла. Будем исходить из того, что всё же спит.

Т: Что не знает общественность о Николае Григоришине?

Н.Г.: Общественность, в силу специфики нашего медиа-пространства, знает о Григоришине массу того, что не имеет к нему никакого отношения. Надеюсь, многие поймут, что я за человек, из этого интервью.

Кристина Пендя