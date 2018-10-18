Общество Член ЦИК: «Мы уверены, женщины будут на высокопоставленных государственных должностях» Присутствие женщин в политике обсуждалось сегодня на мероприятии, посвященном избирательным процессам. Проблемы, с которыми сталкиваются женщины в политике, стали предметом обсуждения специалистов. Директор Центра внедрения реформ и член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Юрий Чокан отметил, что профессиональные навыки женщинам необходимо прививать еще со школы. «Мы считаем, что важен не пол, а профессионализм. В школах девочки учатся лучше мальчиков, но на государственных должностях больше мужчин. Необходимо прививать девочкам нужные навыки и поощрять молодых специалистов. На предстоящих парламентских выборах присутствие женщин в списках кандидатов от партий обязательно. ЦИК будет следить за выполнением этих требований. Если квота не будет соблюдена, партия не будет зарегистрирована. Мы уверены, женщины будут на высокопоставленных государственных должностях», – отметил он. Мероприятие организовано Центром непрерывного образования в избирательной сфере при поддержке программы USAID. Кристина Парфени

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