Интриги в женском коллективе

Осиное гнездо. Именно так мы иногда говорим о женском коллективе. Сплетни, интриги, обманы, грязная конкуренция, много закулисного общения, намеки, тайные игры для захвата территории. Почему мы, женщины (мы, такие святые! ...) это делаем? Как объяснить столько злобы (конечно, не нашей, мы ни в чем не виноваты, это все они...)?

Есть некоторые психологические явления, которые могут объяснить, по крайней частично, что происходит.

Женская агрессия

У всех нас агрессивная часть психики, которая в норме служит нашему выживанию. Это касается и женщин. Хотя это не популярно, «не женственно», «не прилично» ... мы все равно испытываем гнев, который иногда накапливается и «зреет» на протяжении многих лет внутри. Как выражать свои обиды женщинам, которые, по мнению общества не имеют права ударить, обидеть,накричать? Каким образом мы можем выпустить пар без ущерба для своей позиции в обществе и репутации? Мы выбираем обходные пути. Несмотря на то, что принято думать, будто только мужчинам свойственна от природы конкуренция, когда собирается несколько женщин вместе, они могут жестко конкурировать.

Проблемы в коммуникации

Конечно, на любом месте работы, как и в любых социальных областях, появляются разочарования. Из-за разных взглядов на мир, возникающей несправедливости, простого недопонимания. Это может случиться в любом месте. Но не в этом проблема, а в том, как мы справляемся с этими маленькими недоразумениями.

В большинстве случаев, чтобы не испортить мнение о себе, как о «хорошем и отзывчивом коллеге» или «всегда жизнерадостном человеке» или любой другой штамп, мы предпочитаем не говорить прямо в лицо все, что думаем. Тем не менее, сказать есть что, и это в нас сидит и нас съедает изнутри. Мы приходим к внутреннему конфликту между желанием быть хорошим для других (быть любимым и важным), которое борется с стремлением выразить наши обиды, или сказать нет …

А потом, не осознавая это, мы выражаем агрессию, о которой говорилось выше, но не прямо, а закамуфлированно. Во-первых, мы выбираем того, кто на наш взгляд «слабее», потому что нам кажется - так последствий будет меньше, чем если, например высказать все начальнику. В дополнение ко всему - мы не научились прямо взаимодействовать и называть вещи своими именами, и часто содержание сообщения передается также искажено.

Повторение семейной модели

Мы все прошли через какую-либо форму семьи, не важно - это семья из одного родителя или даже детский дом (это тоже своего рода семья, потому что там также есть родительские фигуры).

Рабочее место в некотором роде представляет собой воспроизведение большей части наших эмоций, которые мы чувствовали, переживали, делали, обдумывали дома в детстве. Если у вас были братья или сестры, двоюродные братья, которые присутствовали на семейных мероприятиях , вы помните те сравнения, которые делали ваши родители и призраки всех этих воспоминаний будут преследовать вас в виде коллег до самой пенсии.

Поясню более детально: наш начальник всегда будет для нас родительской фигурой, и наше желание угодить ему или возразить, что-то неосознанно доказывая, является проекцией нашего поведения в семейном кругу. Конкуренция за внимание родителей , хотим мы этого или нет, возникает между братьями и сестрами и формирует способы получения похвалы (потому что лучший) или жалости и сочувствия (которое всегда достается проигравшему). Во взрослом возрасте она будет продолжаться. Позиция, которую вы займете на рабочем месте - это проекция вашей позиции, которую обычно занимаете в собственной семье.

Если вам кажется, что вы поменяли работу, но отношения с начальством или коллегами существенно не изменились - вам не просто кажется. Просто попробуйте понять, что происходит, почему все время повторяется один сценарий, и что вы можете сделать, чтобы реально изменить положение вещей. Ведь мы можем изменить не только декорации, но и роли актеров вокруг, и свою в том числе.

Драматический треугольник

Если мы говорим о ролях, то давайте рассмотрим наиболее часто встречающийся паттерн в случаях, когда речь идет о конфликтах, открытых или скрытых. Я думаю, что вы уже знаете о трех ролях, которые, в основном, мы «играем» в конфликтах - это жертва, агрессор и спасатель.

В семье, мы, не осознавая, берем одну из этих ролей. На работе, если смотреть со стороны, мы заметим, что в любой интриге есть жертва (кто жалуется на агрессора), агрессор и, конечно, спасатель (кто обнаруживает несправедливость и пытается наказать агрессора). В нас частично представлены черты всех ролей и они проявляются поочередно. Но одна или две, для нас будут любимыми, так как наиболее выгодны для нас.

Я не буду подробно говорить об этой очень обширной теме здесь, но хочу спросить:

Если я всегда жертва, почему я не воспринимаю и не признаю свою внутреннюю силу?

Сказать нет

У меня сложилось впечатление, что в нас заложена привычка опускать голову, а смелость сказать «нет», чтобы защитить себя, требовать - рассматриваются, как негативные черты.

И тут спросите себя: