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Экономика
Процедура перехода предпринимателей от работы на основании патента к индивидуальной деятельности будет упрощена
18.10.2018

Кабмин рассмотрел меры, направленные на упрощение процедуры перехода предпринимателей от работы на основании патента к индивидуальной деятельности. Такая форма работы предусматривает упрощенный бухгалтерский учет и наличие кассовых аппаратов.

Премьер Павел Филип отметил, что до сих пор остается много вопрос, связанных с бюрократией и сложными процедурами. Министры рассмотрели возможность создания программного обеспечения по модели "единого окна" для регистрации заявок коммерсантов.

Обсудили и возможность предоставления скидок на приобретение полиса медицинского страхования. Эти предложения рассмотрят на заседании рабочей группы, в которую вошли чиновники и патентообладатели.

За последние два года к индивидуальной экономической деятельности перешли более полутора тысяч патентообладателей.


 
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