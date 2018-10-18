Влад Плахотнюк и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили вопросы укрепления отношений между Молдовой и Турцией

За последние три года сотрудничество между Молдовой и Турцией существенно укрепилось, и должно продолжиться. Этот вопрос председатель Демократической партии Влад Плахотнюк обсудил на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Лидер демократов отметил продуктивный обмен опытом между двумя странами в таких ключевых отраслях, как строительство, туризм и сельское хозяйство. Он также добавил, что только благодаря нынешней власти, Молдове удалось установить хорошие стратегические отношения с тремя соседями и партнерами по Черноморскому региону: Румынией, Украиной и Турцией.

Стороны также обсудили возможность увеличения числа турецких инвесторов в нашей стране.