Убийце сына аналитика Цэрану вынесли вердикт: его приговорили к 13 годам тюрьмы

13 лет и четыре месяца тюрьмы получил убийца сына политического аналитика Анатолия Цэрану. Вердикт вынес суд сектора Буюканы.

Осужденный также обязан выплатить семье погибшего моральную компенсацию в размере шести миллионов леев. Кроме того, он должен сдать в МВД все оружие, которым владеет. Дело рассмотрели по упрощенной процедуре, поскольку обвиняемый полностью признал вину.

"Приговор считаю законным. Мы просили 13 лет и 4 месяца. Суд удовлетворил наш запрос. Также удовлетворили гражданский иск", - сказал прокурор Сергей Замэ.

Сам обвиняемый на судебном заседании отсутствовал. Он отказался принимать участие в слушаниях по личным причинам.

Напомним, преступление произошло несколько месяцев назад в квартире обвиняемого. Они с погибшим были соседями. По данным следствия, мужчины выпивали, между ними возникла ссора, и обвиняемый схватился за оружие. Он трижды выстрелил в сторону сына Цэрану.