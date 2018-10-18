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Здоровье
Уровень опасности в связи с распространением кори в Молдове снизили с оранжевого до желтого.
По данным Национального агентства общественного здоровья, с начала октября зарегистрировали три случая заболевания - два в столице и один в Сороках.
Последний случай подтвердился накануне - заболел мужчина из Кишинева, недавно вернувшийся из Украины.
С начала года в республике зафиксировали 296 случаев кори. Оранжевый уровень опасности объявили в августе, когда заболели дети в лагере.
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