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На устах
Кишиневу поставили диагноз – "город надо срочно лечить"
18.10.2018

По мнению участников пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре Sputnik Молдова, коррупция пронзила все структуры управления Кишинева и как следствие, жители столицы страдают от плохого управления городскими делами, что негативно сказывается на развитии городской инфраструктуры, качестве жизни, внедрении инноваций, экологии и т.д.

Среди главных проблем столицы муниципальные эксперты отметили печальное состояние дорог, незаконное строительство; до сих пор комплексно не решена проблема мусора. Также они отметили плохое состояние социальной сферы. Кроме того, Кишинев теряет исторический облик и свои зеленые зоны. Неутешительная ситуация в столице и с отсутствием контроля за финансами.

Болезнь управления
"Наш организм в целом – муниципий Кишинев – болеет, необходимо срочно проводить лечение. Лечение – это, в первую очередь, ответственность власти, которая должна изменить ситуацию", — сказал муниципальный советник Александр Одинцов.

По его словам, несколько последних лет в столичной мэрии приходилось, образно говоря, "заниматься пожаротушением и очищать авгиевы конюшни".

"Двигаться вперед в развитии города без того, чтобы очиститься от хаоса, который до сих пор царил в управлении Кишиневом – невозможно", — сказал Одинцов. 

Дороги, транспорт и общественное пространство
"На мой взгляд, сегодня настало время для того, чтобы думать не только о расширении дорог, улиц, образовании новых площадей и развязок, но и о двухуровневом, трехуровневом транспортных потоках", — отметил архитектор Валерий Лупашку.

"Кроме того, необходимо изменить к лучшему ситуацию с общественным транспортом. Это не только креативные, но и административные меры. Необходим и новый регламент по транспорту, и, прежде всего, городу нужны в этом плане новые творческие разработки", — заявил эксперт.

По его мнению, еще одной проблемой, которую необходимо решать, — это потеря общественного пространства.

"Это значит, что из тех площадей скверов, парков и всего остального, что принадлежит всем нам – кишиневцам, были изъяты и построены различные частные объекты – жилые комплексы и т.д. Но эти площади должны были сохранить для горожан. Прежде всего, такая ситуация наблюдается в центральной части города, где уже так много и хаотично настроено. И я согласен с точкой зрения, что это надо сносить", — сказал специалист.

Странное расходование денег
Касаясь финансового положения столицы, эксперт "Ассоциации науки, инноваций и технологии" Игорь Самохвалов подчеркнул, что, согласно официальным данным, Кишинев должен заплатить проценты по кредитам в размере 127 млн. леев. "На эти деньги можно было бы решить по крайней мере одну из серьезных проблем столицы", — отметил эксперт.

Другой вопрос, связанный с финансами – это перерасход средств на проекты, выигранные по тендерам.

"Ни один из таких проектов не был реализован с экономией средств. Практически все из них осуществлены с немалым перерасходом, к тому же, без оснований. В таком "болоте" решать проблемы города весьма сложно", — сказал Самохвалов.


 
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