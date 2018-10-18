Кишиневу поставили диагноз – "город надо срочно лечить"

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На устах
По мнению участников пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре Sputnik Молдова, коррупция пронзила все структуры управления Кишинева и как следствие, жители столицы страдают от плохого управления городскими делами, что негативно сказывается на развитии городской инфраструктуры, качестве жизни, внедрении инноваций, экологии и т.д.
Среди главных проблем столицы муниципальные эксперты отметили печальное состояние дорог, незаконное строительство; до сих пор комплексно не решена проблема мусора. Также они отметили плохое состояние социальной сферы. Кроме того, Кишинев теряет исторический облик и свои зеленые зоны. Неутешительная ситуация в столице и с отсутствием контроля за финансами.
Болезнь управления
По его словам, несколько последних лет в столичной мэрии приходилось, образно говоря, "заниматься пожаротушением и очищать авгиевы конюшни".
"Двигаться вперед в развитии города без того, чтобы очиститься от хаоса, который до сих пор царил в управлении Кишиневом – невозможно", — сказал Одинцов.
Дороги, транспорт и общественное пространство
"Кроме того, необходимо изменить к лучшему ситуацию с общественным транспортом. Это не только креативные, но и административные меры. Необходим и новый регламент по транспорту, и, прежде всего, городу нужны в этом плане новые творческие разработки", — заявил эксперт.
По его мнению, еще одной проблемой, которую необходимо решать, — это потеря общественного пространства.
"Это значит, что из тех площадей скверов, парков и всего остального, что принадлежит всем нам – кишиневцам, были изъяты и построены различные частные объекты – жилые комплексы и т.д. Но эти площади должны были сохранить для горожан. Прежде всего, такая ситуация наблюдается в центральной части города, где уже так много и хаотично настроено. И я согласен с точкой зрения, что это надо сносить", — сказал специалист.
Странное расходование денег
Другой вопрос, связанный с финансами – это перерасход средств на проекты, выигранные по тендерам.
"Ни один из таких проектов не был реализован с экономией средств. Практически все из них осуществлены с немалым перерасходом, к тому же, без оснований. В таком "болоте" решать проблемы города весьма сложно", — сказал Самохвалов.
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