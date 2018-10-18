Граждане Молдовы смогут ездить в Турцию только с удостоверением личности

В присутствии премьер-министра Павла Филипа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в правительстве было подписано пять двусторонних соглашений.

Таким образом, граждане обеих стран смогут ездить из одного государства в другое по удостоверению личности. Они смогут въезжать на территорию государств на тот же период проживания, что и в случае загранпаспортов. В то же время, перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории этих двух государств без транспортных разрешений, что облегчит перевозку грузов по территории обеих стран, передает moldpres.md.

В другом договоре предусматривается, что военнослужащие обеих стран будут проходить подготовку по месту работы, совершать рабочие визиты, принимать участие в совместных учениях и других социальных и культурных мероприятиях. Соглашение о сотрудничестве в области молодежи и спорта продвигает сотрудничество между молодежными организациями и спортивными путем реализации различных совместных проектов, осуществления обмена опытом в области безопасности в спорте для организации совместных спортивных мероприятий, а также продвижения женщин в спорте.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании по порядку управления молдавско-турецким лицеем им. С. Демирела в городе Конгаз. Меморандум предусматривает условия поступления, языки обучения, финансирование и освобождение от уплаты налогов за материалы, предоставляемые турецкой стороной для материально-технического оснащения лицея.

До настоящего времени между Молдовой и Турцией были подписаны 65 двусторонних соглашений.