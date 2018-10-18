С раннего утра в Комрате ограничено передвижение из-за визита Эрдогана

Президент Республики Турция Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом посещает Республику Молдова.

После встреч, прошедших накануне с руководством Молдовы, глава государства вместе со своим молдавским коллегой Игорем Додоном сегодня посетит Комрат. В программе визита - встреча с руководством Гагаузии, открытие целого ряда социально-значимых объектов, построенных Турцией, а также обращение к гагаузскому народу на центральной площади Комрата, передает gagauzinfo.md.

С раннего утра на центральных улицах Комрата введены ограничения на передвижение граждан и автотранспорта. Связано это с безопасностью турецкого лидера.

Новостной портал Gagauzinfo.MD предлагает читателям интерактивную карту, на которой изображены красным цветом перекрытые улицы. Зеленым цветом отмечен маршрут для объезда перекрытых участков дороги с юга на север Комрата:

Встреча прибывших в Комрат президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и президента Молдовы Игоря Додона пройдет перед зданием Исполнительного комитета. Затем первые лица пройдут в здание, где состоится встреча с руководством Гагаузии.

После этого состоится торжественное открытие отремонтированного турецкой стороной Дома культуры Комрата. Работники сферы культуры представят гостям небольшую концертную программу.

В планах руководства Гагаузии, Молдовы и Турции посещение диагностического корпуса Комратской районной больницы, а также выступление перед жителями автономии на центральной площади муниципия Комрат.

Завершает программу визита турецкого лидера в Гагаузию открытие построенного Агентством TIKA регионального детского сада.

Напомним, с 1999 года это первый визит в Гагаузию президента Турции.