Канду: если ЛП и ЛДПМ не проголосует за закрепление европейского вектора в Конституции, мы организуем референдум

Если депутаты ЛП и ЛДПМ не проголосуют за проект о закреплении европейского вектора в Конституции, правительство оставляет за собой право организовать референдум по этому вопросу. Заявление было сделано спикером Андрианом Канду перед заседанием парламента.

"Вы слышали дебаты на прошлой неделе. Мы отложили голосование в надежде, что некоторые коллеги из ЛП и ЛДПМ поймут и придут к соглашению, что сейчас есть шанс гарантировать конституционно, что Республика Молдова будет следовать только европейской модели развития страны", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

"Если голосование сегодня провалится, это будет не провал Демократической партии, или какого-либо другого формирования, это будет политический провал, а также провал страны, у которой есть шанс на европейское будущеее. В то же время, мы оставляем за собой право и возможность инициировать референдум по этому вопросу. Этот референдум можно провести в один день с парламентскими выборами, чтобы сэкономить деньги", - добавил спикер парламента Андриан Канду.

Проект о закреплении европейского вектора в Конституции рассмотрели в парламенте на прошлой неделе. Но после длительных обсуждений, голосование решили перенести на эту неделю. Тогда спикер Андриан Канду выразил сожаление, что политические интересы и разочарование оппозиции, в лице либерал-демократов и социалистов, мешают утверждению важных для Молдовы стратегий. Не поддержали проект и либералы с коммунистами. Для внесения поправок в Основной закон необходимо по меньшей мере 67 голосов депутатов.